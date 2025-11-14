Кароль ошелешила обручкою на пальці: "Де мій чоловік" (відео)

Співачка Тіна Кароль не на жарт здивувала мережу. Зірка показалася з обручкою на безіменному пальці.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з TilTok Тіни.

Кароль показала велетенську обручну

Так, у новому відео співачка демонструє прикрасу на пальці та промовляє рядки з пісні RAYE "Where Is My Husband!" (Де мій чоловік).

Кароль з обручкою (скріншот)

При цьому Тіна обрала для відео білосніжну сукню-комбінацію, яка дуже схожа на вбрання нареченої.

"А що ж буде", - підписала відео Кароль та дала зрозуміти, що розкриє подробиці пізніше.

Реакція мережі

Обручка на пальці Кароль ошелешила фанів. Одні вирішили, що так Тіна "прогріває" мережу перед прем'єрою треку чи нового проекту, інші ж серйозно замислилися: а хто ж може стати чоловіком співачки?

Також коментатори пишуть:

"Оце мене життя не готувало до такого відео"

"Ця жінка мене лякає!"

"Якщо це правда, то щиро рада за вас"

"Тіна Григорівна, ви щось від нас приховуєте?"

"Так це ж Дан Балан подарував!"

"Добрий вечір, ми в шоці, до побачення"

"Ого, нема слів"

"Я просто шокована!"

"Думаю, це буде кліп на пісню "Небесами".

Дійсно, нещодавно зірка представила новий щемливий трек, в якому йдеться про кохання та "повінчаних небесами". Тому цілком ймовірно, що Кароль приміряла обручку задля зйомок кліпу.

Нагадаємо, співачка була заміжня за Євгена Огіра, життя якого відібрала хвороба. Після смерті коханого Тіна не наважилася на нові стосунки та присвятила своє життя синові та кар'єрі. Втім, їй регулярно приписували романи зі співаками, танцюристами і навіть політиками.

Нещодавно Кароль зізналася, чому не вийшла заміж вдруге. За словами співачки, вона могла це зробити, але не захотіла.

"От, можливо, емоційно я прийшла до тями тільки нещодавно. Ми почали боротися з хворобою, коли мені виповнилося 25. Десь у 27 його не стало. Я дуже мала була. І це не ті 25-27, як сьогодні. Ми були іншого темпу, складу. Тільки зараз розумію, що не пам'ятаю своїх 30-36 років. Зараз почуваюся на 29-30, ніби повернулася емоційно в ті роки", - пояснила Тіна.