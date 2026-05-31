Потап і Настя заспівали російською у США: мережа обговорює приватний захід і шокуючий гонорар

13:30 31.05.2026 Нд
3 хв
Після заяви про повернення дуету артисти знову вийшли на сцену разом і виконали старі хіти
aimg Іванна Пашкевич
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап і Настя Каменських після гучного анонсу повернення дуету знову вийшли на сцену разом. У мережі обговорюють відео з їхнього виступу у США, де артисти виконали старі російськомовні хіти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на фан-акаунт екс-подружжя в TikTok.

Повернення дуету Потапа і Насті спочатку супроводжувалося інтригою.

Артисти публікували натяки на новий етап у житті та використали фразу "як ти не крути, та ми не пара", через що частина користувачів вирішила, що йдеться про розлучення або остаточну крапку в їхній особистій історії.

Втім, згодом стало зрозуміло, що таким чином Потап і Настя анонсували відновлення свого музичного дуету, який фактично припинив активну діяльність ще у 2017 році.

Після цього в соцмережах з’явилися кадри з виступу артистів у США. На відео Потап і Настя співають один зі своїх старих хітів - "Крепкие орешки".

Користувачі припускають, що виступ міг відбутися на приватному заході у Нью-Йорку.

Водночас самі артисти офіційно не уточнювали формат події.

Окрему хвилю обговорення викликало те, що дует знову виконує російськомовний репертуар.

@potapinastya_fanlove Повезло кому-то #потап #потапинастя оригінальний аудіозапис - potapinastya_fanlove

Також користувачі звернули увагу, що після оголошення про повернення Потап і Настя почали вести сторінки в соцмережах російською мовою.

У коментарях це викликало неоднозначну реакцію.

"І російську якось одразу згадали", - написав один із користувачів.

Не менше обговорюють і можливий гонорар артистів. У мережі поширюють чутки, що за виступ на закритому заході Потап і Настя нібито могли отримати майже 500 тисяч доларів.

Офіційного підтвердження цієї суми немає. Ба більше, частина користувачів відверто сумнівається, що йдеться про такі гроші.

"400 тисяч доларів за корпоратив? Не віриться", - прокоментували в мережі.

Інші також поставили під сумнів інформацію про ймовірний гонорар.

"Щодо ціни - це брехня", - написав один із коментаторів.

Дісталося артистам і за сам формат виступу. Частина користувачів розкритикувала відео з події та заявила, що камбек дуету виглядає не так гучно, як його намагалися подати.

"Наче в актовій залі в школі" - зазначили у коментарях.

Ще один користувач різко оцінив побачене.

"Як же дешево це виглядає", - написали в мережі.

Нагадаємо, дует Потапа і Насті був одним із найпопулярніших в українському шоубізнесі у 2000-х. Їхні пісні "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" та інші свого часу стали хітами.

Пізніше артисти почали розвивати сольні кар’єри. Настя Каменських виступала під псевдонімом NK, а Потап займався власною творчістю, продюсуванням та іншими проєктами.

Після початку повномасштабної війни Потап і Настя неодноразово опинялися в центрі критики через свої скандальні заяви та публічну поведінку.

Тепер їхнє повернення в дуеті з російськомовним репертуаром знову спричинило хвилю обговорень у соцмережах.

