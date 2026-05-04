"Нехай вона стане найкращою". Каменських зробила заяву після розлучення з Потапом

Українська співачка Настя Каменських уперше звернулася до шанувальників після оголошення про розлучення з продюсером Потапом .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Сьогодні, 4 травня, артистка відзначає день народження. Каменських виповнилося 39 років.

Цьогоріч ця дата для неї має особливе значення, адже співачка зустрічає новий рік життя вже після змін в особистому житті.

У своєму фотоблогу Настя опублікувала атмосферні знімки з морського узбережжя.

На кадрах вона виглядає спокійною та усміхненою. Попри непростий період, артистка дала зрозуміти, що готова рухатися вперед.

"До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше", - підписала світлину артистка.

Нагадаємо, 1 травня 2026 року Настя Каменських і Потап офіційно оголосили про розлучення після семи років шлюбу.

До цього в мережі неодноразово з’являлися чутки про кризу в їхніх стосунках.

У 2019 році пара несподівано для прихильників узаконила стосунки, хоча до останнього приховувала свій роман.

Майже через сім років шлюбу їхня історія завершилася.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", - йшлося в заяві експари.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Останніми роками Потап і Каменських не раз ставали героями чуток про розставання, однак офіційно їх спростовували.

Ба більше, Потап в одному з інтерв’ю говорив, що хотів би ще дітей.