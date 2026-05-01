Сварки, таємний роман і чутки про вагітність: яким був шлюб Потапа і Каменських

Колись Настю Каменських і Потапа (Олексія Потапенка) називали ідеальною парою українського шоубізнесу, але вже декілька років поспіль фани ставили під сумнів щирість артистів. Від неприязні на старті до чуток про зради та життя на відстані - їхній шлях розтягнувся майже на два десятиліття, але нині зірки оголосили про розрив.

РБК-Україна розповідає, як починалися стосунки Потапа і Насті Каменських, та які чутки й скандали супроводжували пару.

Знайомство і відверта неприязнь

Історія почалася у 2006 році, коли Потап шукав співачку для нового проєкту. Настю йому порадили знайомі, але перше враження було далеко не ідеальним. Артист зізнавався, що вона йому не сподобалася.

Попри це вони записали першу спільну пісню "Без любви", яка миттєво стала хітом. Так з’явився дует "Потап і Настя".

Перші роки були напруженими. Обоє відкрито говорили, що постійно сварилися і не могли знайти спільної мови. При цьому парадоксально їхня популярність тільки росла. Каменських зізнавалася, що між ними постійно виникали скандали, але їм доводитися "терпіти" один одного.

Потап та Настя на початку кар’єри (архівне фото)

Чутки про роман і перші підозри

На тлі успіху гурту з’явилися перші розмови про роман. Хоча Потап тоді був одружений із Іриною Горовою, фанати помічали "хімію" між ним і Каменських.

У 2013 році ситуація загострилася, на Кубі журналісти помітили пару, схожу на Потапа і Настю, у романтичній обстановці. Сама Каменських тоді заперечувала будь-які стосунки. Але пару остаточно "засватали" у соцмережах.

Пара спочатку заперечувала свій роман (фото: instagram.com/kamenskux)

Розлучення Потапа і нова хвиля чуток

У 2016 році Потап офіційно оголосив про розлучення з Горовою, хоча фактично вони не жили разом ще з 2011 року.

Після цього підозри щодо його роману з Каменських тільки посилилися. Пара продовжувала наполягати, що їх пов’язує лише дружба, але одночасно їх все частіше бачили разом поза роботою.

А у 2017 році "Потап і Настя" оголосили паузу в творчості. Але зірки не припинили спілкуватися. Фанати помічали однакові локації у соцмережах, схожі фото та навіть обручку у Каменських, яку вона не коментувала.

Стосунки швидко переросли у роман (фото: instagram.com/kamenskux)

Офіційне підтвердження і весілля

У травні 2019 року пара нарешті підтвердила роман і одружилася. Перед весіллям вони випустили кліп, у якому фактично розповіли свою історію.

Церемонія в Києві була гучною і зірковою. Серед гостей - Катя Осадча, Юрій Горбунов, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та інші. Пізніше з’ясувалося, що це було не єдине весілля - до цього вони одружилися у Лас-Вегасі.

Весілля пари відбулося 23 травня 2019 року (фото: instagram.com/kamenskux)

Ідеальна картинка і війна

Перші роки шлюбу виглядали максимально гармонійно. Пара активно публікувала спільні фото, подорожувала і давала зрозуміти, що купається в щасті. Але навіть тоді почали з'являтися чутки про кризи. Каменських постійно "приписували" вагітність, співачка мусила спростовувати усі версії фанів та пояснювати, чому не народжує дитину від Потапа.

Після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася. Потап залишився за кордоном, тоді як Каменських періодично поверталася в Україну.

Їх майже перестали бачити разом, а в мережі почали активно говорити про розрив.

Додатково ситуацію загострили:

чутки про можливі зради

підозри у стосунках Потапа з іншими жінками

критика через життя за кордоном.

Сама Каменських неодноразово реагувала на чутки з гумором. Вона жартувала про вагітність, а також про розлучення.

У 2025 році співачка привітала Потапа з днем народження і назвала його "коханим ексом", що лише підігріло інтерес фанів.

Сам Потап також провокував фанів. На концертах він дозволяв собі різкі жарти про можливе розлучення, а одного разу навіть поцілував фанатку. При цьому репер давав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, регулярно потрапляв у скандали через мову чи свої вчинки.

Нещодавно ж Каменських остаточно переїхала за кордон. Здавалося, що пара знову об'єдналася й не планує розлучатися. Втім, 1 травня, рівно на 20 річницю з початку проєкту "Потап і Настя", репер і співачка заявили, що вони точно більше "не пара".