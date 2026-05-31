Потап и Настя спели на русском в США: сеть обсуждает частное мероприятие и шокирующий гонорар

Потап и Настя Каменских после громкого анонса возвращения дуэта снова вышли на сцену вместе. В сети обсуждают видео с их выступления в США, где артисты исполнили старые русскоязычные хиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фан-аккаунт экс-супругов в TikTok .

Возвращение дуэта Потапа и Насти сначала сопровождалось интригой.

Артисты публиковали намеки на новый этап в жизни и использовали фразу "как ты ни крути, но мы не пара", из-за чего часть пользователей решила, что речь идет о разводе или окончательной точке в их личной истории.

Впрочем, впоследствии стало понятно, что таким образом Потап и Настя анонсировали восстановление своего музыкального дуэта, который фактически прекратил активную деятельность еще в 2017 году.

После этого в соцсетях появились кадры с выступления артистов в США. На видео Потап и Настя поют один из своих старых хитов - "Крепкие орешки".

Пользователи предполагают, что выступление могло состояться на частном мероприятии в Нью-Йорке.

В то же время сами артисты официально не уточняли формат события.

Отдельную волну обсуждения вызвало то, что дуэт снова исполняет русскоязычный репертуар.

Также пользователи обратили внимание, что после объявления о возвращении Потап и Настя начали вести страницы в соцсетях на русском языке.

В комментариях это вызвало неоднозначную реакцию.

"И русский как-то сразу вспомнили", - написал один из пользователей.

Не меньше обсуждают и возможный гонорар артистов. В сети распространяют слухи, что за выступление на закрытом мероприятии Потап и Настя якобы могли получить почти 500 тысяч долларов.

Официального подтверждения этой суммы нет. Более того, часть пользователей откровенно сомневается, что речь идет о таких деньгах.

"400 тысяч долларов за корпоратив? Не верится", - прокомментировали в сети.

Другие также поставили под сомнение информацию о вероятном гонораре.

"Относительно цены - это ложь", - написал один из комментаторов.

Досталось артистам и за сам формат выступления. Часть пользователей раскритиковала видео с события и заявила, что камбэк дуэта выглядит не так громко, как его пытались подать.

"Как в актовом зале в школе" - отметили в комментариях.

Еще один пользователь резко оценил увиденное.

"Как же дешево это выглядит", - написали в сети.

Напомним, дуэт Потапа и Насти был одним из самых популярных в украинском шоубизнесе в 2000-х. Их песни "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и другие в свое время стали хитами.

Позже артисты начали развивать сольные карьеры. Настя Каменских выступала под псевдонимом NK, а Потап занимался собственным творчеством, продюсированием и другими проектами.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

После начала полномасштабной войны Потап и Настя неоднократно оказывались в центре критики из-за своих скандальных заявлений и публичного поведения.

Теперь их возвращение в дуэте с русскоязычным репертуаром снова вызвало волну обсуждений в соцсетях.