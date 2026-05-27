У популярного українського актора померла дружина

Заслужений артист України, актор і шоумен Дмитро Оскін пережив важку втрату. Померла його дружина Ліка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку театру “Особистості”, де працює артист.
26 травня адміністрація театру опублікувала допис зі словами підтримки для Дмитра Оскіна та його родини.
"Театр висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати - смерті дружини Ліки. Хай спочиває з Богом", - йдеться в дописі.
Причину смерті дружини актора наразі не розголошують.
У коментарях Дмитру Оскіну почали висловлювати співчуття колеги та шанувальники. На втрату артиста також відреагували українські зірки.
"Страшне горе", - написала Ольга Сумська.
Слова підтримки залишила і Світлана Білоножко.
"Глибокі співчуття рідним, близьким. Царство небесне. Світла пам'ять", - додала вона.
Дмитро Оскін народився 14 лютого 1958 року в Києві. Він закінчив Київський університет культури і мистецтв.
Свого часу артист став відомим як конферансьє. Він співпрацював із багатьма українськими зірками, серед яких Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська та інші виконавці.
Згодом Оскін почав з’являтися у різних телевізійних шоу, а пізніше активно знімався в серіалах і кіно.
Зокрема, актор грав в обох частинах популярного серіалу “Слуга народу”.