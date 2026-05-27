У популярного українського актора померла дружина

26 травня адміністрація театру опублікувала допис зі словами підтримки для Дмитра Оскіна та його родини.

"Театр висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати - смерті дружини Ліки. Хай спочиває з Богом", - йдеться в дописі.

Причину смерті дружини актора наразі не розголошують.

Театр "Особистості" висловив співчуття Дмитру (скріншот)

У коментарях Дмитру Оскіну почали висловлювати співчуття колеги та шанувальники. На втрату артиста також відреагували українські зірки.

"Страшне горе", - написала Ольга Сумська.

Слова підтримки залишила і Світлана Білоножко.

"Глибокі співчуття рідним, близьким. Царство небесне. Світла пам'ять", - додала вона.

Що відомо про Дмитра Оскіна

Дмитро Оскін народився 14 лютого 1958 року в Києві. Він закінчив Київський університет культури і мистецтв.

Свого часу артист став відомим як конферансьє. Він співпрацював із багатьма українськими зірками, серед яких Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська та інші виконавці.

Дмитро Оскін (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Згодом Оскін почав з’являтися у різних телевізійних шоу, а пізніше активно знімався в серіалах і кіно.

Зокрема, актор грав в обох частинах популярного серіалу “Слуга народу”.