"Я не можу повірити": Фагот повідомив про смерть ексучасника ТНМК

На 55-му році життя помер український джазовий піаніст, композитор та колишній учасник гурту ТНМК Олексій Саранчін, якого друзі та колеги знали під псевдонімами "Льопа Тарасич". Музикант пішов із життя після інсульту.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram лідера гурту "Танок на майдані Конґо" Олега "Фагота" Михайлюти.

"Льопа… Тарасич… Я не можу повірити. Дякую, що був поруч стільки років, дякую за всю ту музику, яка з тебе йшла. І злюсь на тебе, що ми не встигли доробити саме з тобою той самий трек", - написав музикант.

Артист також опублікував декілька фото колеги та емоційно попрощався з ним.

"Знаю, ти його відчуєш, але вже не почуєш. Люблю. Царство небесне. Назавжди 54", - написав він.

Причина смерті

Детальніше про причину смерті повідомили у Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра, де він працював старшим викладачем кафедри спеціального фортепіано.

"Олексій Тарасович переніс раптовий важкий інсульт", - сказано в повідомленні у соцмережі Facebook.

За словами колег, серце Саранчіна зупинилося 20 травня.

"Лікарі, близькі, колеги та друзі до останнього виборювали його життя, до останнього сподівалися на диво і вірили, що його неймовірна життєва сила переможе хворобу, але, на превеликий жаль, дива не сталося", - зазначили в академії.

Колеги та учні згадують Олексія Саранчіна не лише як талановитого музиканта, а й як людину, яка мала тонке відчуття музики, великий творчий авторитет і особливу любов до джазу. За роки кар’єри він залишив помітний слід в українській музичній сцені та виховав не одне покоління молодих музикантів.

Що відомо про Олексія Саранчіна

Саранчін народився 13 лютого 1972 року в Харкові. З дитинства займався музикою, навчався у музичній школі №9, а згодом закінчив Харківське музичне училище імені Бориса Лятошинського.

Музикант мав дві вищі освіти - юридичну та музичну. Він закінчив Харківську національну юридичну академію, а також Харківський інститут мистецтв за класом фортепіано.

Із 1996 року Саранчін виступав у джаз-бенді "Схід-Side". Широкій аудиторії він також був відомий як учасник гурту ТНМК, де грав на фортепіано та перкусії у 2005-2011 роках.

Олексій Саранчін співпрацював із багатьма відомими джазовими колективами, зокрема Kiev Big Band та Denis Adu Big Band. Також музикант долучався до проєкту "Вночі" Святослав Вакарчук.

Окрім концертної діяльності, Саранчін займався викладанням і працював старшим викладачем кафедри спеціального фортепіано у Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра.

Також він був автором музики до короткометражного фільму "Птица цвета ультрамарин" та співпрацював над культурними й джазовими проєктами, присвяченими історії української музики.

