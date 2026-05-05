ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер режисер Євген Сивокінь: що відомо про творця української анімації

22:53 05.05.2026 Вт
2 хв
За кілька днів йому мало виповнитися 89 років
aimg Сюзанна Аль Маріді
Помер режисер Євген Сивокінь: що відомо про творця української анімації Євген Сивокінь (фото: facebook.com/dovzhenko.centre)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українська кіноіндустрія втратила видатного митця. У 88 років помер Євген Сивокінь - аніматор, режисер та педагог.

РБК-Україна розповідає, що відомо про життя та кар'єру мультиплікатора.

Читайте також: Помер зірка "Бетмена" Джон Нолан

Що відомо про смерть Євгена Сивоконя

Трагічна звістка з'явилася 5 травня. Про смерть режисера повідомили "Українська кіноакадемія" та "Довженко-Центр".

У своїх заявах колеги назвали його легендою української анімації та майстром, який допоміг виховати не одне покоління митців.

"Не стало легенди української анімації Євгена Яковича Сивоконя", - зазначили у "Довженко-Центрі".

Помер режисер Євген Сивокінь: що відомо про творця української анімаціїПомер Євген Сивокінь (скриншот)

За словами представників індустрії, режисер започаткував формування сучасної української анімації.

"Євген Сивокінь - режисер, художник, сценарист і педагог, який стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть", - зазначили в "Українські кіноакадемії".

Причини смерті офіційно не уточнюються.

Помер режисер Євген Сивокінь: що відомо про творця української анімації Як вшанували Сивоконя (скриншот)

Біографія та внесок у культуру

Євген родом з Києва. Він народився 7 травня 1937 року в родині архітектора.

Здобув освіту у Київському державному художньому інституті, закінчивши графічний факультет.

За роки кар'єри створив понад 25 анімаційних фільмів. У 2007 році став заслуженим діячем мистецтв.

Крім того, займався викладацькою діяльністю на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії в університеті імені Івана Карпенка-Карого.

Сивокінь вважається одним із фундаторів української анімаційної школи. Серед його знакових стрічок - "Людина, яка вміла літати", "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист" та інші.


Митець також працював над культовими мультфільмами серії "Як козаки…", які здобули широку популярність.


Його фільм "Засипле сніг дороги" став першим українським анімаційним проєктом, відзначеним на міжнародному фестивалі у Клермон-Феррані у Франції.


У 2021 році він отримав премію "Золота дзиґа" за внесок у розвиток українського кінематографа, а також був лауреатом премії імені Івана Миколайчука.

Вас також може зацікавити:

На війні загинув відомий український режисер

Як зірки вшанували загибель продюсерки Вікторії Бобрової

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Wikipedia, Facebook-акаунту "Української кіноакадемії" та "Довженко-Центру".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним