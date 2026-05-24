Померла співачка з Казахстану Назгуль Шукаєва, яка понад 25 років жила в Україні

Померла співачка Назгуль Шукаєва, яка народилася в Казахстані, але значну частину життя прожила в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис приятеля зірки у Facebook .

Життя виконавиці обірвалося 23 травня. Їй було 52 роки.

За словами близьких, причиною смерті стала тяжка хвороба. Подробиць вони не розкривають.

Відомо, що лікарі боролися за життя співачки, однак її серце не витримало. Назгуль Шукаєва померла в реанімації.

Друзі артистки згадують її як світлу, сильну та доброзичливу людину з неповторним голосом.

"Правду люди пишуть - світла поменшало. Бо Назгуль - неповторна. Магія її голосу була другим Я Назгуль. Тиха, завжди доброзичлива, надзвичайно сильна. Мудра і світла", - написав друг артистки.

Назгуль Шукаєва (фото: instagram.com/nazgulshukaeva.official)

Що відомо про Назгуль Шукаєву

Назгуль Шукаєва була родом із Казахстану. Понад 25 років тому вона приїхала до України на гастролі й зрештою залишилася жити тут.

Свою музичну кар’єру артистка побудувала саме в Києві. Вона мала рідкісний вокальний діапазон і вільно працювала з різними жанрами.

У її репертуарі були джаз, етно, опера та авангард.

Окрім творчості, Шукаєва активно займалася волонтерством і допомагала українським військовим. Відомо також, що її син служив у ЗСУ.

Співачка була заміжня та виховувала трьох дітей.

