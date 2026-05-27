У популярного украинского актера умерла жена

Заслуженный артист Украины, актер и шоумен Дмитрий Оскин пережил тяжелую утрату. Умерла его жена Лика.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу театра “Особистості”, где работает артист.
26 мая администрация театра опубликовала пост со словами поддержки для Дмитрия Оскина и его семьи.
"Театр выражает искренние соболезнования нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину по поводу тяжелой утраты - смерти жены Лики. Да упокоится с Богом", - говорится в заметке.
Причину смерти жены актера пока не разглашают.
В комментариях Дмитрию Оскину начали выражать соболезнования коллеги и поклонники. На потерю артиста также отреагировали украинские звезды.
"Страшное горе", - написала Ольга Сумская.
Слова поддержки оставила и Светлана Билоножко.
"Глубокие соболезнования родным, близким. Царство небесное. Светлая память", - добавила она.
Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года в Киеве. Он окончил Киевский университет культуры и искусств.
В свое время артист стал известным как конферансье. Он сотрудничал со многими украинскими звездами, среди которых Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская и другие исполнители.
Впоследствии Оскин начал появляться в различных телевизионных шоу, а позже активно снимался в сериалах и кино.
В частности, актер играл в обеих частях популярного сериала "Слуга народа".
