У популярного украинского актера умерла жена

12:37 27.05.2026 Ср
2 мин
Коллеги и украинские звезды выразили соболезнования Дмитрию Оскину после тяжелой утраты
aimg Иванна Пашкевич
Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Заслуженный артист Украины, актер и шоумен Дмитрий Оскин пережил тяжелую утрату. Умерла его жена Лика.

26 мая администрация театра опубликовала пост со словами поддержки для Дмитрия Оскина и его семьи.

"Театр выражает искренние соболезнования нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину по поводу тяжелой утраты - смерти жены Лики. Да упокоится с Богом", - говорится в заметке.

Причину смерти жены актера пока не разглашают.

Театр "Личности" выразил соболезнования Дмитрию (скриншот)

В комментариях Дмитрию Оскину начали выражать соболезнования коллеги и поклонники. На потерю артиста также отреагировали украинские звезды.

"Страшное горе", - написала Ольга Сумская.

Слова поддержки оставила и Светлана Билоножко.

"Глубокие соболезнования родным, близким. Царство небесное. Светлая память", - добавила она.

Что известно о Дмитрии Оськине

Дмитрий Оскин родился 14 февраля 1958 года в Киеве. Он окончил Киевский университет культуры и искусств.

В свое время артист стал известным как конферансье. Он сотрудничал со многими украинскими звездами, среди которых Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская и другие исполнители.

Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Впоследствии Оскин начал появляться в различных телевизионных шоу, а позже активно снимался в сериалах и кино.

В частности, актер играл в обеих частях популярного сериала "Слуга народа".

