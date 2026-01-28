Після тривалої боротьби з важкою хворобою померла заслужена артистка України Тамара Плашенко. Їй було 70 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку сина артистки Володимира Крижановського.

Як розповів син акторки, серйозний діагноз його мами - рак мозку - лікарі встановили у квітні 2025 року.

Пухлина виявилася неоперабельною через складне розташування та швидкий розвиток хвороби. Попри лікування, стан артистки поступово погіршувався.

"Мама пішла за обрій…Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї", - написав Володимир.

Родина зверталася до провідних фахівців, однак терапія не дала результату.

Тамара Плашенко з сином (фото: facebook.com/tplashenko)

"Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву і хіміотерапію, але все виявилось марно. Вона згасала з кожним днем. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам", - додав Крижановський

За його словами, навіть у складному фізичному стані Плашенко не залишала сцену.

У травні 2025 року вона зіграла свою останню роль у театрі, попри те, що вже мала серйозні проблеми з пересуванням.

Подальший перебіг хвороби був надзвичайно важким.

"У середині літа в неї почав затуманюватися розум, із вересня вона впала в щось по типу коми – перестала розмовляти, дихала тільки через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не відкривала очі. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом", - написав він.

Тамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)

Про дату та місце прощання з актрисою родина пообіцяла повідомити окремо.

До слова, чоловік Тамари Плашенко, український актор Олександр Крижанівський, помер восени 2023 року внаслідок інфаркту.

Коротка біографія Тамари Плашенко

Тамара Плашенко - радянська та українська акторка театру й кіно, заслужена артистка України.

Дитинство та юність вона провела у Львові, де паралельно з навчанням серйозно займалася спортивною гімнастикою.

Свою сценічну діяльність вона розпочала у театрі "Ровесник". У 1974 році вступила до Київського театрального інституту імені І. Карпенка-Карого.

Тамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)

Після завершення навчання, з 1979 року, працювала акторкою Львівського театру імені Марії Заньковецької, а з 1987-го приєдналася до трупи Київського академічного драматичного театру на Подолі.

У 1995 році Тамара Плашенко створила моноспектакль за новелами Хорхе-Луїса Борхеса.

За виконання головної ролі у театральному сезоні 1994-1995 років була відзначена премією "Київська пектораль".

Тамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)