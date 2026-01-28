После длительной борьбы с тяжелой болезнью умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко. Ей было 70 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сына артистки Владимира Крыжановского.

Как рассказал сын актрисы, серьезный диагноз его мамы - рак мозга - врачи установили в апреле 2025 года.

Опухоль оказалась неоперабельной из-за сложного расположения и быстрого развития болезни. Несмотря на лечение, состояние артистки постепенно ухудшалось.

"Мама ушла за горизонт...После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее", - написал Владимир.

Семья обращалась к ведущим специалистам, однако терапия не дала результата.

Тамара Плашенко с сыном (фото: facebook.com/tplashenko)

"Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую и химиотерапию, но все оказалось бесполезно. Она угасала с каждым днем. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам", - добавил Крыжановский

По его словам, даже в сложном физическом состоянии Плашенко не покидала сцену.

В мае 2025 года она сыграла свою последнюю роль в театре, несмотря на то, что уже имела серьезные проблемы с передвижением.

Дальнейшее течение болезни было чрезвычайно тяжелым.

"В середине лета у нее начал затуманиваться разум, с сентября она впала в нечто по типу комы - перестала разговаривать, дышала только через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе", - написал он.

О дате и месте прощания с актрисой семья пообещала сообщить отдельно.

К слову, муж Тамары Плашенко, украинский актер Александр Крыжановский, умер осенью 2023 года в результате инфаркта.

Краткая биография Тамары Плашенко

Тамара Плашенко - советская и украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины.

Детство и юность она провела во Львове, где параллельно с учебой серьезно занималась спортивной гимнастикой.

Свою сценическую деятельность она начала в театре "Ровесник". В 1974 году поступила в Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого.

После завершения учебы, с 1979 года, работала актрисой Львовского театра имени Марии Заньковецкой, а с 1987-го присоединилась к труппе Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 1995 году Тамара Плашенко создала моноспектакль по новеллам Хорхе-Луиса Борхеса.

За исполнение главной роли в театральном сезоне 1994-1995 годов была отмечена премией "Киевская пектораль".

