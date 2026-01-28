ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко

Среда 28 января 2026 13:37
UA EN RU
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко Тамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)
Автор: Иванна Пашкевич

После длительной борьбы с тяжелой болезнью умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко. Ей было 70 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу сына артистки Владимира Крыжановского.

Как рассказал сын актрисы, серьезный диагноз его мамы - рак мозга - врачи установили в апреле 2025 года.

Опухоль оказалась неоперабельной из-за сложного расположения и быстрого развития болезни. Несмотря на лечение, состояние артистки постепенно ухудшалось.

"Мама ушла за горизонт...После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее", - написал Владимир.

Семья обращалась к ведущим специалистам, однако терапия не дала результата.

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара ПлашенкоТамара Плашенко с сыном (фото: facebook.com/tplashenko)

"Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую и химиотерапию, но все оказалось бесполезно. Она угасала с каждым днем. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам", - добавил Крыжановский

По его словам, даже в сложном физическом состоянии Плашенко не покидала сцену.

В мае 2025 года она сыграла свою последнюю роль в театре, несмотря на то, что уже имела серьезные проблемы с передвижением.

Дальнейшее течение болезни было чрезвычайно тяжелым.

"В середине лета у нее начал затуманиваться разум, с сентября она впала в нечто по типу комы - перестала разговаривать, дышала только через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе", - написал он.

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара ПлашенкоТамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)

О дате и месте прощания с актрисой семья пообещала сообщить отдельно.

К слову, муж Тамары Плашенко, украинский актер Александр Крыжановский, умер осенью 2023 года в результате инфаркта.

Краткая биография Тамары Плашенко

Тамара Плашенко - советская и украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины.

Детство и юность она провела во Львове, где параллельно с учебой серьезно занималась спортивной гимнастикой.

Свою сценическую деятельность она начала в театре "Ровесник". В 1974 году поступила в Киевский театральный институт имени И. Карпенко-Карого.

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара ПлашенкоТамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)

После завершения учебы, с 1979 года, работала актрисой Львовского театра имени Марии Заньковецкой, а с 1987-го присоединилась к труппе Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 1995 году Тамара Плашенко создала моноспектакль по новеллам Хорхе-Луиса Борхеса.

За исполнение главной роли в театральном сезоне 1994-1995 годов была отмечена премией "Киевская пектораль".

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара ПлашенкоТамара Плашенко (фото: facebook.com/tplashenko)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин