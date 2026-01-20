ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

У родині популярної української акторки сталося горе: "Я повністю осиротіла"

Вівторок 20 січня 2026 13:06
UA EN RU
У родині популярної української акторки сталося горе: "Я повністю осиротіла" Леся Самаєва (фото: instagram.com/lesia_samaieva)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка фільму "Скажене весілля" Леся Самаєва поділилася трагічною новиною: у неї померла мама.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

20 січня артистка повідомила, що напередодні разом із найближчими людьми провела найріднішу в останню путь.

У своєму фотоблозі Леся зізналася, що зараз їй боляче як ніколи, адже трагедія залишила глибоку порожнечу.

Водночас акторка зазначила: підтримка рідних і небайдужих людей допомагає їй триматися в цей надзвичайно складний період.

"Вчора попрощалися… Тепер назавжди в серці… Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Від цього мені стало ще холодніше й темніше, самотніше. Я це горе сильно переживаю. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона, як крила - не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю. Дякую дорогі, що ви є. Моя страшна печаль від цього стає світлішою", - зворушила акторка.

Леся також висловила вдячність усім, хто підтримав її словами й увагою, зізнавшись, що саме це зараз дає сили не зламатися і знаходити світло навіть у найтемніші моменти.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу