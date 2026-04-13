У Лілії Подкопаєвої померла мама

12:59 13.04.2026 Пн
2 хв
Сама олімпійська чемпіонка поки що не виходила на зв'язок із підписниками
aimg Катерина Собкова
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

У родині української гімнастки Лілії Подкопаєвої, яка вже тривалий час проживає у США, сталося горе. Померла її мама Людмила Петриченко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook Анни Пинзеник.

У Подкопаєвої померла мама

Людмила Петриченко померла у суботу, 11 квітня.

"З глибоким сумом, болем у серці та християнською скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею - пані Людмила Петриченко (матуся нашої любимої Лілії Подкопаєвої)", - сказано в повідомленні.

У близькому оточенні зазначають, що Людмила Петриченко була неймовірно доброю, щирою та світлою душею, яка жила з любов’ю до родини та турботою про близьких.

"Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила по собі світлий слід у серцях усіх, хто мав щастя її знати", - зазначається у зверненні.

Прощання з мамою Подкопаєвої відбудеться у п’ятницю, 17 квітня 2026 року, о 9:30. Поховають її на Арлінгтонському меморіальному кладовищі (Arlington Memorial Park) у штаті Джорджія.

У Лілії Подкопаєвої померла мамаМама Лілії Подкопаєвої (фото: facebook.com/anna.ruda)

Що відомо про Лілію Подкопаєву

Подкопаєва - олімпійська чемпіонка та відома українська гімнастка, яка виховує трьох дітей: Вадима, Кароліну та Евеліну.

Першим чоловіком спортсменки був бізнесмен Тимофій Нагорний, у шлюбі з яким вона прожила близько п’яти років. У 2004 році Подкопаєва пережила збройний напад і отримала серйозні травми, після чого лікарі попереджали про можливі ускладнення з народженням дітей.

У 2006 році пара всиновила хлопчика Вадима, а згодом у спортсменки народилася донька Кароліна. Після розлучення з Нагорним Подкопаєва припинила з ним спілкування і не підтримує контакт уже понад 15 років.

Зараз спортсменка перебуває у шлюбі з бізнесменом Ігорем Дубінським, з яким познайомилася у США. У 2019 році в пари народилася донька Евеліна.

У Лілії Подкопаєвої померла мамаСім'я Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

