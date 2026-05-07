Померла Любов Колесникова - зірка серіалу "Спіймати Кайдаша"

Сьогодні, 7 травня, померла заслужена артистка України Любов Колесникова, яка відома широкій аудиторії за роллю баби Палажки в серіалі "Спіймати Кайдаша". Їй було 74 роки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію у Facebook директорки-художньої керівниці Чернігівського драмтеатру Оксани Тунік-Фриз.

Що відомо про хворобу і смерть акторки

Як повідомили в театрі, акторка тривалий час боролася з важкою хворобою. Вона пішла з життя під наглядом лікарів та в оточенні колег, які підтримували її до останнього.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні ранком на 75 році життя відійшла у вічність заслужена артистка України, провідний майстер сцени, акторка Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка, широко відома виконавиця ролі баби Палажки у серіалі "Спіймати Кайдаша" Любов Степанівна Колесникова", - сказано в повідомленні.

Прощання з акторкою відбудеться завтра, 8 травня, у Чернігівському драматичному театрі.

Любов Колесникова померла (фото: facebook.com/OtfOtf)

Зазначимо, що на початку 2026 року шоуранерка серіалу Наталка Ворожбит повідомляла, що Колесникова опинилася у вкрай складному стані - вона майже повністю втратила зір і потребувала термінового хірургічного втручання.

За словами Ворожбит, фінансові витрати на лікування були критично високими, а необхідних коштів не вистачало.

Також зазначалося, що акторка самостійно опікувалася онуком з особливими потребами, і саме це додатково ускладнювало її стан і побутову ситуацію.

Як виглядала акторка, яка зіграла бабу Палажку в "Спіймати Кайдаша" (фото: facebook.com/OtfOtf)

Що відомо про Любов Колесникову

Майбутня акторка народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Ще в дитинстві вона почала цікавитися театром і у 13 років вперше вийшла на сцену в аматорському народному театрі.

Після навчання в Київській естрадно-цирковій студії вона розпочала професійну кар’єру у 1971 році в Ніжинському академічному українському драматичному театрі ім. М. Коцюбинського.

З 1978 року і до кінця життя працювала в Чернігівському драмтеатрі.

Акторка грала у багатьох виставах (фото: facebook.com/OtfOtf)

За свою кар’єру акторка зіграла понад сотню ролей у виставах різних жанрів. Серед найвідоміших: Юнона в "Енеїді", Анна у "101-му кілометрі", Шанель у "Вісім люблячих жінок", Одарка у "Фараонах", Коробочка в "Мертвих душах", а також баба Палажка у "Кайдашевій сім’ї".

Окрему частину творчості Колесникової становили ролі у виставах для дітей, де вона створила низку яскравих сценічних образів.

Любов Колесникова (фото: teatr.cn.ua)