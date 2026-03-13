ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер зірка "Пригод Електроніка" Василь Скромний: що відомо

14:44 13.03.2026 Пт
2 хв
Актору, який запам'ятався роллю рудого хулігана Макара Гусєва, був 61 рік
aimg Сюзанна Аль Маріді
Помер зірка "Пригод Електроніка" Василь Скромний: що відомо Помер зірка "Пригод Електроніка" (скриншот)

Українська кіноспільнота прощається з відомим актором. В Одесі на 62-му році життя помер Василь Скромний, відомий за дитячим фільмом "Пригоди Електроніка".

Як повідомляє РБК-Україна, про смерть зірки розповів його товариш Віктор Деркач у Facebook.

Читайте також: Помер зірка "Кримінального чтива"

Василь Скромний помер: що відомо

Зірка "Пригод Електроніка" помер в Одесі у 61 рік. Його товариш повідомив сумну звістку, опублікувавши спільне фото.

"Не стало Василя Михайловича…" - лаконічно написав Деркач.

Причину смерті він розкривати не став, але згодом видання "Інтент" з посиланням на слова близьких повідомило про його проблеми зі здоров'ям.

Кілька місяців тому у нього начебто виявили онкологію. Василь проходив лікування.

"Ситуацію ускладнили проблеми з серцем, які виникли під час лікування", - йшлося в матеріалі.

Помер зірка &quot;Пригод Електроніка&quot; Василь Скромний: що відомо Скромний з другом (фото: facebook.com/viktor.derkach)

Коротка біографія актора

Василь народився 26 серпня 1964 року в Одесі. У дитинстві вирізнявся непосидючістю та активністю.

Навчання давалося йому нелегко, через що батьків викликали до школи. Саме ці риси характеру та яскрава зовнішність привернули увагу режисера Костянтина Бломберга, який у 1979 році шукав талановитих юнаків для фільму "Пригоди Електроніка".

У ролі Макара Гусєва, рудого хулігана та одного з антагоністів, Скромний миттєво завоював серця глядачів. Після цього він знявся ще у кількох проектах, зокрема "Школа", "Третій вимір" та "Комбат".

З часом він покинув кіно, зосередившись на приватному способі життя.

Скромний служив в морській авіації, після чого продовжив кар'єру на флоті, ставши курсантом морського училища, а згодом - боцманом.

