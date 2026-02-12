ua en ru
Помер Джеймс Ван Дер Бік - зірка хітового серіалу "Затока Доусона"

Четвер 12 лютого 2026 00:46
UA EN RU
Джеймс Ван Дер Бік (кадр з серіалу)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік, відомий мільйонам глядачів за роллю Доусона Лірі у культовому серіалі 90-х "Затока Доусона", помер. Йому було 48 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram його дружини.

Джеймс Ван Дер Бік помер: що відомо

Як повідомила родина, актор пішов з життя вранці 12 лютого. Свої останні дні він зустрів з мужністю, вірою і гідністю.

"Є багато чого розповісти про його бажання, любов до людства і святість часу. Ці дні настануть. А зараз ми просимо про спокійну приватність, оскільки сумуємо за нашим коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом", - написала дружина.

Як відомо, останні роки Ван Дер Бік боровся з онкологічним захворюванням, про яке вперше розповів у 2024-му. У нього був колоректальний рак.

У своїх зверненнях до підписників актор закликав турбуватися про здоров'я та розповідав, як змінилися його погляди на життя. У 2025-му він також повідомляв, що "перебуває у фазі зцілення".

Джеймс Ван Дер Бік помер (фото: instagram.com/vanderkimberly)

Біографія Джеймса Ван Дер Біка

Народився 8 березня 1977 року у Чеширі, штат Коннектикут. У дитинстві захоплювався спортом, проте серйозна травма розвинути кар'єру.

Навчався у приватній школі Cheshire Academy і отримав стипендію у Drew University, який залишив заради акторства.

Вперше на екрані Ван Дер Бік з'явився у середині 1990-х у фільмі "Angus", справжній прорив стався у 1998 році. Тоді "Затока Доусона" стала хітом та зробила його відомим на весь світ.

Паралельно актор знімався у кіно. Тут найбільшу популярність йому принесла футбольна драма "Студентська команда" (1999), "Правила привабливості" (2002), "Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь" та інші.

Також він запам'ятався участю у фільмі "Дуже страшне кіно" та епізодичними ролями у телесеріалах "Як я зустрів вашу маму" та "Американська сімейка".

Особисте життя

Перший шлюб з Хізер МакКомб тривав з 2003 до 2010 року. Потім він одружився з акторкою Кімберлі Брук. У пари шестеро дітей - Олівія, Джошуа, Аннабель, Емілія, Гвендолін та Джеремі.

Джеймс залишив слід в історії телевізійної культури, ставши символом покоління 90-х та одним із найвідоміших героїв американських підліткових драм.

Зірка "Затоки Доусона" з дружиною (фото: instagram.com/vanderkimberly)

