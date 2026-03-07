UA

Помер зірка "Кримінального чтива": що стало причиною

14:22 07.03.2026 Сб
2 хв
Акторові було 68 років, коли його життя раптово обірвалося
aimg Сюзанна Аль Маріді
Зірка "Кримінального чтива" Стівен Гібберт (фото: instagram.com/erin.r.alford)

В Голлівуді сталася трагедія. Помер американський актор Стівен Гібберт. Йому було 68 років.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

Читайте також: Помер зірка серіалу "Усі жінки - відьми"

Чому помер Стівен Гібберт

Актор, який прославився роллю у фільмі "Кримінальне чтиво", помер в Денвері, штат Колорадо, у понеділок, 2 березня.

Трагічну звістку повідомили його діти Ронні, Розалінд і Грег, для яких втрата стала несподіванкою.

"Його життя було сповнене любові та відданості мистецтву і родині. Багато хто буде сумувати за ним", - зазначили вони.

Як повідомляється, актор помер від серцевого нападу.


Біографія Стівена Гібберта

Британсько-американський актор народився 19 вересня у 1960 році у Флітвуді, Англія.

Свою кар'єру розпочав у 1980-х на телебаченні. Спочатку писав для програми "Пізня ніч з Девідом Леттерманом", а потім почав створювати сценарії для дитячих мультсеріалів.

Однією з визначних стала стрічка "Це Пат" 1994 року, для якої Гібберт допомагав розробити сюжет.

Найбільшу впізнаваність йому принесла роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". Там він втілив Гімпа - загадкового героя в шкіряному костюмі.

Серед інших визначних робіт - фільми "Остін Паверс: Шпигун, який мене звабив" та "Кіт у капелюсі".

Гібберт у "Кримінальному чтиві" (кадр з фільму)

Що відомо про смерть заслуженої артистки України Ірини Черкаської

Від чого помер зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бік.

