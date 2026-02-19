ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Померла заслужена артистка України Ірина Черкаська: виходила на сцену до останніх днів

Четвер 19 лютого 2026 14:17
UA EN RU
Померла заслужена артистка України Ірина Черкаська: виходила на сцену до останніх днів Ірина Черкаська (фото: ukrteatr.odessa.ua)
Автор: Катерина Собкова

В Одесі пішла з життя Ірина Черкаська - акторка, чий голос і присутність на сцені знали кілька поколінь глядачів. Колеги повідомили про сумну звістку і поділилися теплими спогадами про артистку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Facebook, який розмістив Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька.

Більше цікавого: Помер лауреат "Оскара" і зірка фільму "Хрещений батько" Роберт Дюваль

Що відомо про Ірину Черкаську

"Театр із глибоким сумом повідомляє про відхід у вічність найяскравішої акторки міста, справжньої зірки нашого театру Черкаської Ірини Микитівни- заслуженої артистки України, ветерана одеської української сцени, людини, для якої театр був не місцем роботи, а самим життям", - йдеться у дописі.

Акторка народилася в Одесі, але дитинство провела в Києві. Після школи вона вступила до театрального інституту ім. Карпенка-Карого, який закінчила у 1962 році. Запрошень від театрів було багато, та свою долю вона пов’язала саме з Одеським українським театром. Її першою роллю стала Софія у виставі "Безталанна" за Іваном Тобілевичем.

Черкаська зіграла десятки ролей у постановках за українською і світовою класикою, сучасною драматургією та музичними виставами. Театр нагадує про яскраві образи, які досі пам’ятають глядачі: циганка Мавра у виставі "У неділю рано зілля копала", Адель у "Тев’є-молочнику", Ніна у "Порогові", Інна у "Мурлін Мурло".

Особливо тепло згадують реакцію публіки, коли акторка з’являлася на сцені у виставі "Вечеря в Санлісі". Театр пише, що зал вибухав оваціями одразу, щойно вона робила крок на сцену.

У 1981 році Черкаська отримала звання заслуженої артистки України. Вона мала низку державних нагород, серед яких Орден княгині Ольги. У театрі зазначили, що найвищою нагородою для неї була любов глядачів.

Акторка знайшла в театрі не лише сцену, а й родину. Її чоловік Володимир Андрійович Черкаський також був артистом театру, згодом працював у керівних установах міста та області.

Навіть у поважному віці акторка не полишала сцену. Театр розповів, що до останніх днів вона виходила у виставі "Ніч перед Різдвом". А під час святкування 100-річчя театру у листопаді 2025 року зал аплодував їй стоячи кілька хвилин.

"Браво!" звучало довго - так, як звучить вдячність за ціле життя, віддане мистецтву. Ми щасливі, що вона почула їх за життя. Світла пам’ять", - резюмували колеги акторки.

Прощання з Іриною Микитівною відбудеться у суботу, 21 лютого, з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"