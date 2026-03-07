Умер звезда "Криминального чтива": что стало причиной

Почему умер Стивен Гибберт

Актер, который прославился ролью в фильме "Криминальное чтиво", умер в Денвере, штат Колорадо, в понедельник, 2 марта.

Трагическую весть сообщили его дети Ронни, Розалинд и Грег, для которых потеря стала неожиданностью.

"Его жизнь была полна любви и преданности искусству и семье. Многие будут скорбеть по нему", - отметили они.

Как сообщается, актер умер от сердечного приступа.

Биография Стивена Гибберта

Британско-американский актер родился 19 сентября в 1960 году во Флитвуде, Англия.

Свою карьеру начал в 1980-х на телевидении. Сначала писал для программы "Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом", а затем начал создавать сценарии для детских мультсериалов.

Одной из выдающихся стала лента "Это Пат" 1994 года, для которой Гибберт помогал разработать сюжет.

Наибольшую узнаваемость ему принесла роль в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Там он воплотил Гимпа - загадочного героя в кожаном костюме.

Среди других выдающихся работ - фильмы "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Кот в шляпе".

Гибберт в "Криминальном чтиве" (кадр из фильма)