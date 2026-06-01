Помер зірка "Хати на тата", якого глядачі називали "сільським султаном"

Сумна новина сколихнула шанувальників проєкту "Хата на тата". Помер Сергій Бондар - один з найвпізнаваніших учасників шоу, якого глядачі пам’ятають як "сільський султан".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт його сина.
Чоловік пішов із життя 18 травня. Йому було 58 років.
Його син звернувся до підписників і попросив із розумінням поставитися до горя родини та не ставити зайвих запитань про батька й участь у телепроєкті.
"Думав записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає - він помер 18 травня 2026 року. Тому хочу попросити - коли побачите мене, брата або матір, не питайте нічого за проєкт і батька, тому що дуже тяжко", - сказав син Сергія.
Сергій Бондар жив у селі Ксаверівка Київської області. Разом із дружиною Світланою він виховував двох синів і вів велике господарство.
Широку впізнаваність чоловік отримав після участі у шоу "Хата на тата". Його випуск став одним із найбільш обговорюваних серед глядачів проєкту.
У програмі Сергія запам’ятали як чоловіка з яскравим характером і особливим побутовим укладом.
Однією з його найбільших пристрастей був серіал "Величне століття". Через це, а також через його ставлення до домашніх обов’язків, учасник отримав від глядачів прізвисько "сільський султан".
До участі в реаліті Сергій вважав, що хатня робота, турбота про господарство, птицю та худобу - це переважно жіноча справа.
Сам він частіше обирав відпочинок перед телевізором, що й стало однією з головних тем випуску.
Втім, після проєкту, за словами близьких, у житті родини сталися зміни. Сергій почав інакше дивитися на сімейні обов’язки, більше допомагав дружині по господарству та взяв на себе частину роботи, яку раніше відкладав.
Саме тому для багатьох глядачів історія Сергія Бондаря запам’яталася не лише гумористичними моментами, а й тим, як участь у шоу вплинула на його ставлення до родини.