Умер звезда "Хати на тата", которого зрители называли "сельским султаном"

Мужчина ушел из жизни 18 мая. Ему было 58 лет.

Его сын обратился к подписчикам и попросил с пониманием отнестись к горю семьи и не задавать лишних вопросов об отце и участии в телепроекте.

"Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет - он умер 18 мая 2026 года. Поэтому хочу попросить - когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело", - сказал сын Сергея.

Чем запомнился Сергей Бондарь

Сергей Бондарь жил в селе Ксаверовка Киевской области. Вместе с женой Светланой он воспитывал двух сыновей и вел большое хозяйство.

Широкую узнаваемость мужчина получил после участия в шоу "Хата на тата". Его выпуск стал одним из самых обсуждаемых среди зрителей проекта.

Умер Сергей Бондарь (скриншот из видео)

В программе Сергея запомнили как мужчину с ярким характером и особым бытовым укладом.

Одной из его самых больших страстей был сериал "Великолепный век". Из-за этого, а также из-за его отношения к домашним обязанностям, участник получил от зрителей прозвище "деревенский султан".

До участия в реалити Сергей считал, что домашняя работа, забота о хозяйстве, птице и скоте - это преимущественно женское дело.

Сам он чаще выбирал отдых перед телевизором, что и стало одной из главных тем выпуска.

Впрочем, после проекта, по словам близких, в жизни семьи произошли изменения. Сергей начал иначе смотреть на семейные обязанности, больше помогал жене по хозяйству и взял на себя часть работы, которую раньше откладывал.

Сергей Бондарь с семьей (фото: tiktok.com/@s_bondar222)

Именно поэтому для многих зрителей история Сергея Бондаря запомнилась не только юмористическими моментами, но и тем, как участие в шоу повлияло на его отношение к семье.