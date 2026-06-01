Помер зірка "Хати на тата", якого глядачі називали "сільським султаном"

Сумна новина сколихнула шанувальників проєкту "Хата на тата". Помер Сергій Бондар - один з найвпізнаваніших учасників шоу, якого глядачі пам’ятають як "сільський султан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт його сина.

Чоловік пішов із життя 18 травня. Йому було 58 років.

Його син звернувся до підписників і попросив із розумінням поставитися до горя родини та не ставити зайвих запитань про батька й участь у телепроєкті.

"Думав записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає - він помер 18 травня 2026 року. Тому хочу попросити - коли побачите мене, брата або матір, не питайте нічого за проєкт і батька, тому що дуже тяжко", - сказав син Сергія.

Чим запам'ятався Сергій Бондар

Сергій Бондар жив у селі Ксаверівка Київської області. Разом із дружиною Світланою він виховував двох синів і вів велике господарство.

Широку впізнаваність чоловік отримав після участі у шоу "Хата на тата". Його випуск став одним із найбільш обговорюваних серед глядачів проєкту.

Помер Сергій Бондар (скріншот з відео)

У програмі Сергія запам’ятали як чоловіка з яскравим характером і особливим побутовим укладом.

Однією з його найбільших пристрастей був серіал "Величне століття". Через це, а також через його ставлення до домашніх обов’язків, учасник отримав від глядачів прізвисько "сільський султан".

До участі в реаліті Сергій вважав, що хатня робота, турбота про господарство, птицю та худобу - це переважно жіноча справа.

Сам він частіше обирав відпочинок перед телевізором, що й стало однією з головних тем випуску.

Втім, після проєкту, за словами близьких, у житті родини сталися зміни. Сергій почав інакше дивитися на сімейні обов’язки, більше допомагав дружині по господарству та взяв на себе частину роботи, яку раніше відкладав.

Сергій Бондар з родиною (фото: tiktok.com/@s_bondar222)

Саме тому для багатьох глядачів історія Сергія Бондаря запам’яталася не лише гумористичними моментами, а й тим, як участь у шоу вплинула на його ставлення до родини.