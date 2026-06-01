ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Умер звезда "Хати на тата", которого зрители называли "сельским султаном"

18:00 01.06.2026 Пн
3 мин
Сергей Бондарь жил в селе в Киевской области, воспитывал двух сыновей и вел большое хозяйство
aimg Иванна Пашкевич
Умер звезда "Хати на тата", которого зрители называли "сельским султаном" Умер Сергей Бондарь (скриншот из видео)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Печальная новость всколыхнула поклонников проекта "Хата на тата". Умер Сергей Бондарь - один из самых узнаваемых участников шоу, которого зрители помнят как "сельский султан".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт его сына.

Больше интересного: У популярного украинского актера умерла жена

Мужчина ушел из жизни 18 мая. Ему было 58 лет.

Его сын обратился к подписчикам и попросил с пониманием отнестись к горю семьи и не задавать лишних вопросов об отце и участии в телепроекте.

"Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет - он умер 18 мая 2026 года. Поэтому хочу попросить - когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело", - сказал сын Сергея.

@s_bondar222

Навсегда в сердцах

original sound - leojimyxius

Чем запомнился Сергей Бондарь

Сергей Бондарь жил в селе Ксаверовка Киевской области. Вместе с женой Светланой он воспитывал двух сыновей и вел большое хозяйство.

Широкую узнаваемость мужчина получил после участия в шоу "Хата на тата". Его выпуск стал одним из самых обсуждаемых среди зрителей проекта.

Умер звезда &quot;Хати на тата&quot;, которого зрители называли &quot;сельским султаном&quot;Умер Сергей Бондарь (скриншот из видео)

В программе Сергея запомнили как мужчину с ярким характером и особым бытовым укладом.

Одной из его самых больших страстей был сериал "Великолепный век". Из-за этого, а также из-за его отношения к домашним обязанностям, участник получил от зрителей прозвище "деревенский султан".

@blog_inside

Самые интересные новости выкладываем в наш телеграм канал (ссылка в шапке профиля)

оригинальная аудиозапись - Blog_inside

До участия в реалити Сергей считал, что домашняя работа, забота о хозяйстве, птице и скоте - это преимущественно женское дело.

Сам он чаще выбирал отдых перед телевизором, что и стало одной из главных тем выпуска.

Впрочем, после проекта, по словам близких, в жизни семьи произошли изменения. Сергей начал иначе смотреть на семейные обязанности, больше помогал жене по хозяйству и взял на себя часть работы, которую раньше откладывал.

Умер звезда &quot;Хати на тата&quot;, которого зрители называли &quot;сельским султаном&quot;Сергей Бондарь с семьей (фото: tiktok.com/@s_bondar222)

Именно поэтому для многих зрителей история Сергея Бондаря запомнилась не только юмористическими моментами, но и тем, как участие в шоу повлияло на его отношение к семье.

Еще больше интересного:

Умерла певица из Казахстана Назгуль Шукаева, которая более 25 лет жила в Украине

"Я не могу поверить": Фагот сообщил о смерти экс-участника ТНМК

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны