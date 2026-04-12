Помер зірка "Бетмена" Джон Нолан

Британський актор Джон Нолан помер у віці 87 років. Він був відомий за фільмами "Бетмен", "Дюнкерк" та серіалу "Дюна: Пророцтво".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Stratford-Upon-Avon Herald .

Що відомо про смерть Джона Нолана

Про трагічну звістку стало відомо 11 квітня. Дружина, акторка Кім Гартман, описала актора як вільну духом людину з великим серцем.

"Це єдиний по-справжньому оригінальний мислитель, якого я коли-небудь знав. Виразний, розумний і з анархічним почуттям гумору, він завжди був готовий розглянути обидві сторони суперечки", - сказала вона.

Вона також додала, що він був надзвичайно добрим і любив тварин.

У Нолана залишилися двоє дітей та онуки. Він також був Крістофера та Джонатана Нолана.

Біографія Джона Нолана

Актор народився 22 травня 1938 року в Лондоні. Закінчив театральну школу, після чого розпочав кар'єру.

На початку шляху працював у Королівській шекспірівській компанії та виступав на сцені Richmond Theatre. Згодом долучився до постановок Royal Court і працював у класичних театральних ролях.

Його телевізійний дебют відбувся у 1967 році в серіалі "The Prisoner". Після цього він з’являвся у телепроєктах "Doomwatch", "Shabby Tiger", "Crown Court" та інших британських телевізійних шоу.

Нолан працював у стрічках свого небожа Крістофера - "Переслідування”, "Бетмен: Початок", "Темний лицар повертається" та "Дюнкерк". Також виконав роль у серіалі "Дюна: Пророцтво".

Крім цього, прославився роботою у серіалі "Особливо небезпечний", де зіграв колишнього агента MI6 Джона Гріра.