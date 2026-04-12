ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер зірка "Бетмена" Джон Нолан

01:18 12.04.2026 Нд
2 хв
Акторові було 87 років. За його плечима десятки культових ролей
aimg Сюзанна Аль Маріді
Джону Нолану було 87 років (кадр з фільму "Темний лицар повертається")

Британський актор Джон Нолан помер у віці 87 років. Він був відомий за фільмами "Бетмен", "Дюнкерк" та серіалу "Дюна: Пророцтво".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Stratford-Upon-Avon Herald.

Читайте також: Помер зірка серіалу "Усі жінки - відьми"

Що відомо про смерть Джона Нолана

Про трагічну звістку стало відомо 11 квітня. Дружина, акторка Кім Гартман, описала актора як вільну духом людину з великим серцем.

"Це єдиний по-справжньому оригінальний мислитель, якого я коли-небудь знав. Виразний, розумний і з анархічним почуттям гумору, він завжди був готовий розглянути обидві сторони суперечки", - сказала вона.

Вона також додала, що він був надзвичайно добрим і любив тварин.

У Нолана залишилися двоє дітей та онуки. Він також був Крістофера та Джонатана Нолана.

Біографія Джона Нолана

Актор народився 22 травня 1938 року в Лондоні. Закінчив театральну школу, після чого розпочав кар'єру.

На початку шляху працював у Королівській шекспірівській компанії та виступав на сцені Richmond Theatre. Згодом долучився до постановок Royal Court і працював у класичних театральних ролях.

Його телевізійний дебют відбувся у 1967 році в серіалі "The Prisoner". Після цього він з’являвся у телепроєктах "Doomwatch", "Shabby Tiger", "Crown Court" та інших британських телевізійних шоу.

Нолан працював у стрічках свого небожа Крістофера - "Переслідування”, "Бетмен: Початок", "Темний лицар повертається" та "Дюнкерк". Також виконав роль у серіалі "Дюна: Пророцтво".

Крім цього, прославився роботою у серіалі "Особливо небезпечний", де зіграв колишнього агента MI6 Джона Гріра.

Вас також може зацікавити:

У Аліни Шаманської помер тато

Що відомо про смерть Чака Норіса

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій