Помер легенда бойовиків Чак Норріс

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер у віці 86 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис родини зірки.

Родина Чака Норріса підтвердила його смерть у публічній заяві. Близькі повідомили, що актор пішов із життя раптово вранці 19 березня.

У зверненні вони зазначили, що це стало великою втратою для сім’ї, назвавши його "нашим коханим Чаком Норрісом".

Також рідні підкреслили, що в останні хвилини життя актор був не сам і "був оточений своєю родиною та відчував спокій".

У заяві наголошується, що для світу він був "майстром бойових мистецтв, актором і символом сили".

Водночас для найближчих він залишався "відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем" та "серцем нашої родини".

Родина також подякувала шанувальникам за підтримку, зазначивши, що їхня любов "дуже багато для нього означала".

Чак Норріс помер (фото: instagram.com/chucknorris)

Окремо близькі згадали про нещодавню госпіталізацію актора і висловили вдячність за "молитви та підтримку".

На завершення вони звернулися з проханням поважати їхній особистий простір і "просимо про приватність для нашої родини в цей час".

Що сталося напередодні смерті Чака Норріса

На тлі повідомлення про смерть актора західні медіа також згадують, що незадовго до цього Чак Норріс пережив серйозні проблеми зі здоров’ям.

Під час перебування на острові Кауаї на Гаваях 86-річному артисту раптово знадобилася невідкладна медична допомога, після чого його терміново доправили до лікарні.

За даними джерел TMZ, перед цим Норріс почувався добре, залишався активним і навіть продовжував тренування.

Друг актора розповідав, що незадовго до інциденту спілкувався з ним телефоном, і той був у хорошому настрої.

Інцидент стався трохи більше ніж за тиждень після дня народження зірки.

Тоді Чак Норріс ділився з шанувальниками відео з тренування, демонструючи, що й у 86 років не втрачає форми. У підписі до ролика він жартував, що не старіє, а "просто підіймається на новий рівень".

Коротка біографія Чака Норріса

Чак Норріс, справжнє ім’я якого Карлос Рей Норріс, народився 10 березня 1940 року в місті Райан, штат Оклахома.

Він виріс у простій родині, дитинство було непростим через фінансові труднощі та проблеми в сім’ї.

Після розлучення батьків разом із матір’ю та братами переїхав до Каліфорнії, де й почалося його доросле життя.

У 1958 році Норріс вступив до ВПС США. Саме під час служби в Південній Кореї він зацікавився бойовими мистецтвами, зокрема тансудо.

Повернувшись до США, продовжив тренування, відкрив власні школи та почав брати участь у змаганнях.

Згодом став багаторазовим чемпіоном і утримував титул чемпіона світу з карате кілька років поспіль.

Завдяки успіхам у бойових мистецтвах Норріс почав тренувати знаменитостей, серед яких були актори Голлівуду.

Саме це привело його до кіно. Його першою помітною роллю стала поява у фільмі Брюса Лі "Шлях дракона" у 1972 році, де він зіграв суперника легендарного майстра. Ця роль стала для нього проривом і відкрила двері до великого кіно.

У 1980-х роках Норріс став однією з головних зірок бойовиків. Він знявся у фільмах "Безвісти зниклий", "Сила Дельта", "Вторгнення в США", "Самотній вовк МакКвейд" та інших.

Його образ сильного, мовчазного героя став впізнаваним у всьому світі.

Пізніше він закріпив популярність у серіалі "Уокер, техаський рейнджер", який виходив упродовж кількох років і став культовим.

Окрім акторської кар’єри, Норріс досяг успіху як письменник і громадський діяч.

Він є автором кількох бестселерів, присвячених бойовим мистецтвам, філософії та саморозвитку.

Також він активно займався благодійністю та підтримував освітні програми для молоді.

У 2000-х роках Чак Норріс отримав нову хвилю популярності завдяки інтернет-мему "факти про Чака Норріса", який зробив його символом надлюдської сили та витривалості.

Попри це, для мільйонів людей він залишився не лише героєм жартів, а й легендою кіно та бойових мистецтв.