Умер звезда "Бэтмена" Джон Нолан

Британский актер Джон Нолан умер в возрасте 87 лет. Он был известен по фильмах "Бэтмен", "Дюнкерк" и сериале "Дюна: Пророчество".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stratford-Upon-Avon Herald .

Что известно о смерти Джона Нолана

О трагическом известии стало известно 11 апреля. Жена, актриса Ким Гартман, описала актера как свободного духом человека с большим сердцем.

"Это единственный по-настоящему оригинальный мыслитель, которого я когда-либо знал. Выразительный, умный и с анархическим чувством юмора, он всегда был готов рассмотреть обе стороны спора", - сказала она.

Она также добавила, что он был чрезвычайно добрым и любил животных.

У Нолана остались двое детей и внуки. Он также был Кристофера и Джонатана Нолана.

Биография Джона Нолана

Актер родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Окончил театральную школу, после чего начал карьеру.

В начале пути работал в Королевской шекспировской компании и выступал на сцене Richmond Theatre. Впоследствии присоединился к постановкам Royal Court и работал в классических театральных ролях.

Его телевизионный дебют состоялся в 1967 году в сериале "The Prisoner". После этого он появлялся в телепроектах "Doomwatch", "Shabby Tiger", "Crown Court" и других британских телевизионных шоу.

Нолан работал в лентах своего племянника Кристофера - "Преследование", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь возвращается" и "Дюнкерк". Также исполнил роль в сериале "Дюна: Пророчество".

Кроме этого, прославился работой в сериале "Особо опасен", где сыграл бывшего агента MI6 Джона Грира.