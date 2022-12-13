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Легендарний Дизель із групи Green Grey виставив усе майно на аукціон заради ЗСУ

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Вівторок 13 грудня 2022 21:30
Легендарний Дизель із групи Green Grey виставив усе майно на аукціон заради ЗСУ Дизель із Green Grey продає майно для збору коштів на ЗСУ (instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Анна Шиканова

Музикант Андрій Яценко (Дизель) із фанк-групи Green Grey вирішив продати своє майно та музичні нагороди, щоб зібрати гроші для батальйону "Мрія".

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Лідер та засновник групи Green Grey 52-річний Андрій Яценко у квітні вступив до лав ЗСУ та підписав контракт із батальйоном "Мрія". Варто зазначити, що у Яценко є медична освіта.

Наразі музикант вирішив продати своє майно на аукціоні, щоб допомогти своєму батальйону. Він опублікував відео та розповів деталі аукціону.

"Я створюю колекцію NFT під назвою Емігрант, в якому продам все найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби нашого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу і допомога їм дуже потрібна", - повідомив Дизель.

У колекції буде:

  • Квартира у Києві
  • Виняткові авторські права на пісню Емігрант
  • Статуетка MTV Europe Music Awards за найкращого українського виконавця
  • Гітара Харлей-Бентон R 446
  • Рідкісна касета з альбомом "Чудо-острів"
  • Концертна кепка DZL з автографом
  • Гітарна дудка на замовлення ДЗЛ Георг Сковородський
  • Блейзер ручної роботи Сергія Залевського - в одному примірнику
  • Інші артефакти із життя рок-музиканта

Всю потрібну інформацію можна знайти на сайті за цим посиланням. Старт аукціону буде оголошено 25 грудня – у день народження Дизеля.

До речі, раніше ми писали, що раніше Дизель зізнався, що хотів виїхати в іншу країну.

А ще розповідали, що волонтери організували терміновий збір на потреби військових.

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сбор на ВСУ Грин Грей Green Grey