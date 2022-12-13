Легендарний Дизель із групи Green Grey виставив усе майно на аукціон заради ЗСУ
Музикант Андрій Яценко (Дизель) із фанк-групи Green Grey вирішив продати своє майно та музичні нагороди, щоб зібрати гроші для батальйону "Мрія".
Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Лідер та засновник групи Green Grey 52-річний Андрій Яценко у квітні вступив до лав ЗСУ та підписав контракт із батальйоном "Мрія". Варто зазначити, що у Яценко є медична освіта.
Наразі музикант вирішив продати своє майно на аукціоні, щоб допомогти своєму батальйону. Він опублікував відео та розповів деталі аукціону.
"Я створюю колекцію NFT під назвою Емігрант, в якому продам все найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби нашого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу і допомога їм дуже потрібна", - повідомив Дизель.
У колекції буде:
- Квартира у Києві
- Виняткові авторські права на пісню Емігрант
- Статуетка MTV Europe Music Awards за найкращого українського виконавця
- Гітара Харлей-Бентон R 446
- Рідкісна касета з альбомом "Чудо-острів"
- Концертна кепка DZL з автографом
- Гітарна дудка на замовлення ДЗЛ Георг Сковородський
- Блейзер ручної роботи Сергія Залевського - в одному примірнику
- Інші артефакти із життя рок-музиканта
Всю потрібну інформацію можна знайти на сайті за цим посиланням. Старт аукціону буде оголошено 25 грудня – у день народження Дизеля.
До речі, раніше ми писали, що раніше Дизель зізнався, що хотів виїхати в іншу країну.
А ще розповідали, що волонтери організували терміновий збір на потреби військових.