У США помер письменник Юрій Тарнавський: що про нього відомо

У США 14 жовтня 2025 року помер український та американський поет, прозаїк, перекладач і лінгвіст-кібернетик Юрій Тарнавський.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення його дружини у Facebook.

"Його вже немає з нами... 14 жовтня 2025 року...", - написала жінка.

Хто такий Юрій Тарнавський

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в місті Турка на Львівщині. Після Другої світової війни він навчався у таборі для переміщених осіб у Німеччині, а у 1952 році переїхав до США, де здобув освіту з електронної інженерії в Ньюаркському коледжі. Працював у компанії IBM над штучними мовами, експертними системами та штучним інтелектом до 1992 року.

Після цього Тарнавський став професором української літератури та культури у Колумбійському університеті, був членом Гаріманського інституту та координатором української програми. Він активно займався перекладацькою діяльністю: перекладав твори з української на англійську та з інших мов на українську, а власні твори перекладено понад на десять мов світу.

Юрій Тарнавський також був одним із засновників Нью-Йоркської групи та співредактором літературно-мистецького річника "Нові Поезії".