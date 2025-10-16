Помер творець культових київських ресторанів: хто такий Ігор Сухомлин

14 жовтня на 54-му році життя помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин - засновник популярних київських закладів і впливова фігура в ресторанному бізнесі.
Про смерть повідомила його дружина Христина в соцмережі Facebook. За її словами, він довгий час боровся з хворобою, але вона виявилася сильнішою.
"Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю, в оточенні найближчих людей", - написала вона.
Жодних подробиць, про яку саме хворобу йдеться, вона не розповіла.
Також вона зазначила, що кремація відбудеться в Мюнхені, де Сухомлин проходив лікування, а поховання праху - в Барселоні.
Ігор Сухомлин народився в 1972 році в Чернігові. Спочатку працював двірником, сторожем і токарем.
Він здобув економічну освіту і ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту.
У 1990-х роках займався організацією театральних вистав у молодіжному театрі, навіть виступав як актор.
У 1995 році заснував маркетингову агенцію, яку 2002 року переніс із Чернігова до Києва.
До того, як зайнятися ресторанним бізнесом, Сухомлин працював у рекламі, дизайні, архітектурі, поліграфії, виробництві.
Ігор Сухомлин став впізнаваним ім'ям у ресторанному бізнесі завдяки створенню кількох культових закладів, які справили значний вплив на гастрономічну культуру Чернігова та Києва.
Його першим досвідом у цій сфері став ресторан "Велюров", відкритий 2007 року в Чернігові. Заклад швидко став місцем зустрічі міської інтелігенції та підприємців, попри кризові часи.
Сухомлин зізнавався, що спочатку не планував займатися ресторанною справою професійно, але згодом був змушений зануритися в неї повністю.
Наступним був паб Varenik's - відповідь на брак якісних неформальних барів у рідному місті. Заклад відкрився в атмосфері молодіжної свободи та експериментів, проте згодом припинив існування.
2009 року з'явилася кондитерська "Шарлотка", створена як простір для сніданків і кави в центрі Чернігова. Заклад працює й досі, зберігаючи популярність серед містян.
Один із найвідоміших проєктів Сухомлина - мережа кав'ярень "Чашка", перша з яких відкрилася в Чернігові 2011 року, а вже наступного року - на Бессарабці в Києві.
Разом із партнером Валерієм Гальперіним він також відкрив:
Крім того, Ігор Сухомлин був засновником ще кількох відомих проєктів:
Деякі заклади його мережі також працюють в інших містах України та за кордоном.
Під час написання матеріалу було використано такі джерела: сторінки Ігоря Сухомлина та Христини Сухомлин у Facebook, видання Forbes, Kyivdaily, The Village Україна.