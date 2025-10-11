Померла Даян Кітон - зірка культових фільмів "Хрещений батько" та "Енні Голл"

У США померла всесвітньо відома акторка Даян Кітон. Їй було 79 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Що відомо про смерть Даян Кітон

Трагічну новину підтвердив представник зірки. Деталі смерті поки що не розголошуються. Відомо лише, що акторка померла в Каліфорнії.

"На даний момент подробиць немає, а родина просить поважати їхнє приватне життя у цей момент великого смутку", - зазначив представник зірки.

Кадр з фільму "Хрещений батько"​​​​​​​

Хто така Даян Кітон

Акторка народилася під ім’ям Даян Голл 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Вона була донькою Дороті Дін Кітон, фотографки й домогосподарки, та Джона "Джека" Голла, інженера й рієлтора. Майбутня акторка з дитинства проявляла інтерес до сцени й мистецтва.

Після навчання в Santa Ana College вона переїхала до Нью-Йорка, де вступила до Neighborhood Playhouse.

У 1968 році дебютувала на Бродвеї в мюзиклі Hair, а згодом Вуді Аллен запросив її в п’єсу Play It Again, Sam, що стало початком їхньої багаторічної творчої співпраці.

Світову славу їй принесла роль Кей Адамс-Корлеоне в культовій трилогії "Хрещений батько". У 1977 році за головну роль у фільмі "Енні Голл" вона отримала премію "Оскар".

Згодом акторка здобула ще три номінації за фільми "Червоні", "Кімната Марвіна" і "Щось та віддаси".

Кадр з фільму "Енні Голл"

Її фільмографія також включає "Бебі-бум", "Клуб перших дружин", "Ранковий підйом", "Книжковий клуб" і комедію "Arthur’s Whisky". Крім того, вона працювала як режисерка, продюсерка й письменниця.

Кітон ніколи не була одружена, але мала відомі стосунки з Вуді Алленом, Ворреном Бітті та Аль Пачіно. Вона виховала двох усиновлених дітей - дочку Декстер (1996) і сина Дюка (2001).

Упродовж життя акторка активно займалася благодійністю, допомагала людям із хворобою Альцгеймера та підтримувала мистецькі ініціативи.

Даян Кітон отримала численні нагороди, серед них "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" і престижну премію AFI Life Achievement Award (2017). Її стиль, харизма і вплив на світове кіно зробили її однією з найвпізнаваніших жінок Голлівуду.