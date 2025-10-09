ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пішов з життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман

Київ, Четвер 09 жовтня 2025 23:35
UA EN RU
Пішов з життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман Фото: медіамагнат та кінопродюсер Борис Фуксман (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У віці 78 років помер один зі співзасновників телеканалу "1+1" Борис Фуксман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram продюсера Олександра Роднянського.

Фуксман був німецьким медіамагнатом, інвестором та кінопродюсером і активним членом єврейських громад.

Роднянський зазначив, що "не тільки війни, а й хвороби беруть своє".

"Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман. Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався", - зазначив Роднянський.

Пішов з життя співзасновник телеканалу &quot;1+1&quot; Борис Фуксман

Нагадаємо, 30 вересня у віці 90 років помер український поет, публіцист і колишній редактор відомого радянського журналу "Огонек" Віталій Коротич.

А на початку вересня пішов з життя заслужений тренер України Валентин Борознін.

Читайте РБК-Україна в Google News
1+1
Новини
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Сирський назвав нові результати Добропільського контрнаступу
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни