Пішов з життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
У віці 78 років помер один зі співзасновників телеканалу "1+1" Борис Фуксман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram продюсера Олександра Роднянського.
Фуксман був німецьким медіамагнатом, інвестором та кінопродюсером і активним членом єврейських громад.
Роднянський зазначив, що "не тільки війни, а й хвороби беруть своє".
"Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман. Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив в Європі більше півстоліття. Він почав все з "нуля" і досяг великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався", - зазначив Роднянський.
