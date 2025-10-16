Умер создатель культовых киевских ресторанов: кто такой Игорь Сухомлин

Причина смерти

О смерти сообщила его супруга Кристина в соцсети Facebook. По ее словам, он долгое время боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.

"Он сражался до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли, в окружении самых близких людей", - написала она.

Никаких подробностей, о какой именно болезни идет речь, она не рассказала.

Также она отметила, что кремация состоится в Мюнхене, где Сухомлин проходил лечение, а погребение праха - в Барселоне.

Биография Игоря Сухомлина

Игорь Сухомлин родился в 1972 году в Чернигове. Вначале работал дворником, сторожем и токарем.

Он получил экономическое образование и степень MBA в Международном институте менеджмента.

В 1990-х годах занимался организацией театральных представлений в молодежном театре, даже выступал как актер.

В 1995 году основал маркетинговое агентство, которое в 2002 году перенес из Чернигова в Киев.

До того как заняться ресторанным бизнесом, Сухомлин работал в рекламе, дизайне, архитектуре, полиграфии, производстве.

Игорь Сухомлин (фото: facebook.com/i.sukhomlyn)

Самые известные рестораны Игоря Сухомлина

Игорь Сухомлин стал узнаваемым именем в ресторанном бизнесе благодаря созданию нескольких культовых заведений, оказавших значительное влияние на гастрономическую культуру Чернигова и Киева.

Его первым опытом в этой сфере стал ресторан "Велюров", открытый в 2007 году в Чернигове. Заведение быстро стало местом встречи городской интеллигенции и предпринимателей, несмотря на кризисные времена.

Сухомлин признавался, что поначалу не планировал заниматься ресторанным делом профессионально, но впоследствии был вынужден погрузиться в него полностью.

Следующим был паб Varenik's - ответ на нехватку качественных неформальных баров в родном городе. Заведение открылось в атмосфере молодежной свободы и экспериментов, однако впоследствии прекратило существование.

В 2009 году появилась кондитерская "Шарлотка", созданная как простор для завтраков и кофе в центре Чернигова. Заведение работает до сих пор, сохраняя популярность среди горожан.

Один из самых известных проектов Сухомлина - сеть кофеен "Чашка", первая из которых открылась в Чернигове в 2011 году, а уже в следующем году - на Бессарабке в Киеве.

Вместе с партнером Валерием Гальпериным он также открыл:

Mimosa Brooklyn Pizza

Fish & Pussycat

Forever Young.

Кроме того, Игорь Сухомлин был основателем еще нескольких известных проектов:

вареничная "Балована Галя"

винный бар Nevinniy Bar

рыбный ресторан Fishkultura.

Некоторые заведения его сети также работают в других городах Украины и за границей.

Игорь Сухомлин (фото: facebook.com/i.sukhomlyn)