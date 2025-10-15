Помер D’Angelo - культовий R&B-співак і лауреат премії "Греммі"

У віці 51 року Помер D’Angelo (справжнє ім’я - Майкл Юджин Арчер) - відомий американський співак, автор пісень і один із засновників нео-соулу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Помер D’Angelo

Артист пішов із життя у вівторок, 14 жовтня, у Нью-Йорку, після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

"Він провів кілька місяців у лікарні, а останні два тижні - у хоспісі", - розповіло джерело.

Відомий продюсер і діджей DJ Premier, який працював із Д’Анджело над треком "Devil’s Pie" у 1998 році, 14 жовтня опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) емоційний допис, у якому висловив співчуття.

"Така сумна втрата через смерть Д’Анджело. Ми пережили стільки чудових моментів. Буду дуже сумувати за тобою. Спи спокійно, я люблю тебе, КОРОЛЮ", - написав він.

D’Angelo (фото: Getty Images)

Від церковного хору до сцен світових арен

Майбутній музикант народився в Річмонді, штат Вірджинія, у родині п’ятидесятницького пастора.

Музику він опанував дуже рано: уже у трирічному віці грав на фортепіано, а з п’яти років акомпанував батькові під час богослужінь.

Згодом виступав у церковному хорі, яким керував його дід.

Ще в дитинстві Д’Анджело створив свій перший гурт Three of a Kind разом із двома двоюрідними братами, виступаючи на місцевих конкурсах талантів.

У 16 років він заснував ще одну групу - Michael Archer and Precise, до якої долучився його брат Лютер.

D’Angelo (фото: Getty Images)

Поворотним моментом стала участь у “Аматорській ночі” в легендарному театрі “Аполло” в Гарлемі.

Після невдалої спроби він повернувся наступного року, виконав пісню Джонні Гілла "Rub You the Right Way" і здобув перше місце.

Грошову винагороду Д’Анджело витратив на чотиридоріжковий магнітофон, на якому почав записувати музику, що згодом увійшла до його дебютного альбому.

Світовий успіх і культовий статус

Його перша платівка "Brown Sugar", що побачила світ у 1995 році, стала проривом у жанрі нео-соулу.

Альбом посів четверту сходинку в чарті Billboard Top R&B Albums, став платиновим і приніс артистові чотири номінації на "Греммі".

Наступна робота - "Voodoo" (2000) - лише закріпила успіх. Платівка очолила американські чарти Billboard 200 і R&B Albums, а пісня "Untitled (How Does It Feel)" отримала премію “Греммі” за найкраще чоловіче R&B-виконання.

Сам альбом також удостоївся статуетки як "Найкращий R&B альбом".

Разом із визнанням прийшла і тінь популярності. Медіа почали називати Д’Анджело новим секс-символом американської сцени, а сам музикант поступово потрапив у залежність від наркотиків та алкоголю.

У 2005 році його заарештували за зберігання кокаїну й марихуани, а також за кермування у стані сп’яніння.

За кілька днів після винесення вироку він потрапив у серйозну автокатастрофу, після якої, за чутками, отримав значні травми.

Попри проблеми, Д’Анджело не полишив музику. Після тривалої паузи він повернувся з альбомом "Black Messiah" (2014), який одразу очолив кілька американських чартів, отримав "Греммі" і був визнаний критиками одним із найкращих альбомів десятиліття.

За свою кар’єру Д’Анджело співпрацював із легендами жанру - Questlove, Common, Lauryn Hill, Q-Tip, J Dilla, Raphael Saadiq і Angie Stone.

У 2024 році він записав трек "I Want You Forever" спільно з Jay-Z для фільму "The Book of Clarence".

У тому ж році Raphael Saadiq у подкасті Rolling Stone Music Now підтвердив, що Д’Анджело працював над новим матеріалом.