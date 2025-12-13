Помер Степан Гіга: де та коли попрощаються з народним артистом України

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з народним артистом України Степаном Гігою. Представники співака оголосили дату та місце поховання.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Гіги в Instagram .

Де та коли відбудеться прощання зі Степаном Гігою

Як повідомили представники артиста та його родини, прощання проходитиме в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові на вулиці Театральна, 11.

"О 19:00 буде звершено чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00", - йдеться в повідомлені.

Похорон пройде у понеділок, 15 грудня, о 14:00 у тому ж храмі. А вже близько 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання зі співаком.

Поховають Гігу на 75 полі Личаківського кладовища.

"Степан Гіга був і назавжди залишиться голосом, який знає і впізнає Україна. Його пісні - це памʼять поколінь, щирість, любов і правда, що звучатимуть вічно. Дякуємо кожному, хто прийде розділити цей біль і провести Артиста в останню путь. Світла пам'ять", - йшлося в заяві представників музиканта.

Де попрощаються зі Степаном Гігою (скриншот)

Що відомо про смерть Степана Гіги

У п'ятницю, 12 грудня, українців сколихнула новина про смерть одного з найвидатніших представників естради. Після перебування у лікарні серце Степана Петровича зупинилося.

Нагадаємо, народного артиста госпіталізували в листопаді через термінову операцію. Через це він скасував заплановані концерти.

Навколо здоров'я співака з'явилося чимало чуток, але рідні зірки не підтвердили інформацію. Вони наголошували, що стан важкий, але стабільний.

Що відомо про смерть Степана Гіги (скриншот)