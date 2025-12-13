ua en ru
Умер Степан Гига: где и когда попрощаются с народным артистом Украины

Суббота 13 декабря 2025 16:48
Умер Степан Гига: где и когда попрощаются с народным артистом Украины Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стало известно, где и когда состоится прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой. Представители певца объявили дату и место похорон.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Гиги в Instagram.

Где и когда состоится прощание со Степаном Гигой

Как сообщили представители артиста и его семьи, прощание будет проходить в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове на улице Театральная, 11.

"В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00", - говорится в сообщении.

Похороны пройдут в понедельник, 15 декабря, в 14:00 в том же храме. А уже около 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с певцом.

Похоронят Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.

"Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни - это память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести Артиста в последний путь. Светлая память", - говорилось в заявлении представителей музыканта.

Умер Степан Гига: где и когда попрощаются с народным артистом УкраиныГде попрощаются со Степаном Гигой (скриншот)

Что известно о смерти Степана Гиги

В пятницу, 12 декабря, украинцев всколыхнула новость о смерти одного из величайших представителей эстрады. После пребывания в больнице сердце Степана Петровича остановилось.

Напомним, народного артиста госпитализировали в ноябре из-за срочной операции. Из-за этого он отменил запланированные концерты.

Вокруг здоровья певца появилось немало слухов, но родные звезды не подтвердили информацию. Они отмечали, что состояние тяжелое, но стабильное.

Умер Степан Гига: где и когда попрощаются с народным артистом УкраиныЧто известно о смерти Степана Гиги (скриншот)

