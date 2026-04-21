Помер Патрік Малдун - зірка популярного в 1990-х серіалу "Район Мелроуз"

В США на 58-му році життя помер актор Патрік Малдун, відомий за ролями у культових серіалах і фільмах 1990-х.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на видання TMZ.
Актор помер від серцевого нападу в неділю, 19 квітня.
За словами сестри актора Шани Малдун-Заппи, інцидент стався вранці у будинку Малдуна в Беверлі-Гіллз. Напередодні він проводив час із дівчиною, з якою разом випив каву. Після цього актор пішов до душу, однак довго не повертався.
Потім вона вирішила перевірити, чи все гаразд, і виявила його непритомним на підлозі ванної кімнати. На місце викликали медиків, які намагалися реанімувати Малдуна, однак врятувати його не вдалося.
Майбутній актор народився 27 вересня 1968 року в Сан-Педро (Каліфорнія, США).
Розпочав свою акторську кар'єру ще під час навчання в коледжі. Однією з його перших ролей стала поява у популярному ситкомі 1990 року "Хто тут бос?". Згодом він отримав епізодичну роль у серіалі "Врятований дзвінком".
Найбільшу популярність актору принесла роль Остіна Ріда у серіалі "Дні нашого життя", де він знімався з 1992 по 1995 рік, а пізніше повернувся до цього образу у 2011-2012 роках.
Також він зіграв Річарда Харта у відомому серіалі "Район Мелроуз", який став одним із символів телебачення 1990-х.
Окрім телевізійних проєктів, Малдун активно знімався у кіно. Однією з його найвідоміших ролей став Зандер Баркалоу у фантастичному фільмі "Зоряний десант" 1997 року.
Упродовж останніх років актор продовжував працювати в індустрії, з'являючись у фільмах "Безвихідь" (2021), "Переможець" (2021), "Дакота" (2022), "Марлоу" (2022) та "Вбивство в Холлоу-Крік" (2023).
Останньою роботою актора стане фільм "Брудні руки", прем'єра якого очікується пізніше цього року.