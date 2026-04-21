Помер Патрік Малдун - зірка популярного в 1990-х серіалу "Район Мелроуз"

12:01 21.04.2026 Вт
2 хв
Актор до останніх днів знімався у кіно
aimg Катерина Собкова
Патрік Малдун (фото: facebook.com/patrick.muldoon)

В США на 58-му році життя помер актор Патрік Малдун, відомий за ролями у культових серіалах і фільмах 1990-х.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на видання TMZ.

Більше цікавого: У Києві під час теракту загинув рок-музикант: що відомо про Ігоря Савченка

Причина смерті

Актор помер від серцевого нападу в неділю, 19 квітня.

За словами сестри актора Шани Малдун-Заппи, інцидент стався вранці у будинку Малдуна в Беверлі-Гіллз. Напередодні він проводив час із дівчиною, з якою разом випив каву. Після цього актор пішов до душу, однак довго не повертався.

Потім вона вирішила перевірити, чи все гаразд, і виявила його непритомним на підлозі ванної кімнати. На місце викликали медиків, які намагалися реанімувати Малдуна, однак врятувати його не вдалося.

Що відомо про Патріка Малдуна

Майбутній актор народився 27 вересня 1968 року в Сан-Педро (Каліфорнія, США).

Розпочав свою акторську кар'єру ще під час навчання в коледжі. Однією з його перших ролей стала поява у популярному ситкомі 1990 року "Хто тут бос?". Згодом він отримав епізодичну роль у серіалі "Врятований дзвінком".

Найбільшу популярність актору принесла роль Остіна Ріда у серіалі "Дні нашого життя", де він знімався з 1992 по 1995 рік, а пізніше повернувся до цього образу у 2011-2012 роках.

Також він зіграв Річарда Харта у відомому серіалі "Район Мелроуз", який став одним із символів телебачення 1990-х.

Окрім телевізійних проєктів, Малдун активно знімався у кіно. Однією з його найвідоміших ролей став Зандер Баркалоу у фантастичному фільмі "Зоряний десант" 1997 року.

Упродовж останніх років актор продовжував працювати в індустрії, з'являючись у фільмах "Безвихідь" (2021), "Переможець" (2021), "Дакота" (2022), "Марлоу" (2022) та "Вбивство в Холлоу-Крік" (2023).

Останньою роботою актора стане фільм "Брудні руки", прем'єра якого очікується пізніше цього року.

Патрік Малдун (фото: facebook.com/patrick.muldoon)

