Умер Патрик Малдун - звезда популярного в 1990-х сериала "Район Мелроуз"

В США на 58-м году жизни скончался актер Патрик Малдун, известный по ролям в культовых сериалах и фильмах 1990-х.
Актер умер от сердечного приступа в воскресенье, 19 апреля.
По словам сестры актера Шаны Малдун-Заппы, инцидент произошел утром в доме Малдуна в Беверли-Хиллз. Накануне он проводил время с девушкой, с которой вместе выпил кофе. После этого актер пошел в душ, однако долго не возвращался.
Потом она решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила его без сознания на полу ванной комнаты. На место вызвали медиков, которые пытались реанимировать Малдуна, однако спасти его не удалось.
Будущий актер родился 27 сентября 1968 года в Сан-Педро (Калифорния, США).
Начал свою актерскую карьеру еще во время учебы в колледже. Одной из его первых ролей стало появление в популярном ситкоме 1990 года "Кто здесь босс?". Впоследствии он получил эпизодическую роль в сериале "Спасенный звонком".
Наибольшую известность актеру принесла роль Остина Рида в сериале "Дни нашей жизни", где он снимался с 1992 по 1995 год, а позже вернулся к этому образу в 2011-2012 годах.
Также он сыграл Ричарда Харта в известном сериале "Район Мелроуз", который стал одним из символов телевидения 1990-х.
Кроме телевизионных проектов, Малдун активно снимался в кино. Одной из его самых известных ролей стал Зандер Баркалоу в фантастическом фильме "Звездный десант" 1997 года.
В последние годы актер продолжал работать в индустрии, появляясь в фильмах "Безысходность" (2021), "Победитель" (2021), "Дакота" (2022), "Марлоу" (2022) и "Убийство в Холлоу-Крик" (2023).
Последней работой актера станет фильм "Грязные руки", премьера которого ожидается позже в этом году.