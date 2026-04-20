У Києві під час теракту загинув рок-музикант: що відомо про Ігоря Савченка

В суботу, 18 квітня, під час теракту в Києві загинув музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Facebook Марини Юревич, яка була його колегою по гурту.

Ігор Савченко загинув під час теракту

"Під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша", - емоційно написала вона.

Юревич розповіла, що вони були знайомі багато років і разом пройшли значний творчий шлях.

"Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки - скільки всього було. І як тепер без тебе?" - риторично запитала вона.

Вона також наголосила, що Савченко був не лише музикантом, а й надійною людиною, яка підтримувала близьких у складні моменти.

"Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою для всіх. Молодий душею, неймовірний", - написала Юревич.

Окремо вона згадала про його любов до родини та музики.

"Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш", - зазначила вона.

За словами Юревич, попри творчі суперечки, їх об’єднувала справжня командна робота.

У завершенні вона висловила співчуття родині загиблого та зізналася, що ця втрата стала для неї дуже болючою.

"Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні і близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок", - підсумувала Юревич.

Що відомо про гурт "Друге Сонце"

Гурт "Друге Сонце" сформувався восени 2009 року (раніше виступав під назвою "Феромон"). Ініціаторкою створення стала Марина Юревич, а над аранжуваннями колектив працює спільно.

Музиканти визначають себе як український рок-гурт із різноплановим звучанням: у їхніх композиціях поєднуються потужні гітарні ефекти з ніжними партіями флейти чи скрипки, настрій коливається від блюзової лірики до енергійного рок-н-ролу та навіть етнічних мотивів - усе залежить від творчого імпульсу.

У своїй творчості гурт використовує широкий спектр музичних засобів, водночас прагнучи залишатися зрозумілим для слухача. У центрі їхніх пісень - людина з її суперечливими почуттями, досвідом і пошуками: від радості до розчарувань, від здобутків до болю помилок.

Основна ідея - спроба віднайти сенс життя у його хаотичності, перегукуючись із думкою Харукі Муракамі про те, що варто рухатися вперед і танцювати, поки звучить музика, не зупиняючись і не втрачаючи зв’язку зі світом.

Що відомо про теракт в Києві 18 квітня

В суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва чоловік посеред вулиці почав стріляти в людей з карабіна. Ним виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков.

Чоловік йшов з вулиці Деміївська до супермаркету "Велмарт", де забарикадувався, взявши заручників.

На місце події відразу ж прибув спецпідрозділ КОРД, який 40 хвилин вів переговори з ним. Після того, як він застрелив одного із заручників в супермаркеті, почався штрум. Стрілка в ході штурму ліквідували.

Наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих, серед яких 4-місячна дитина.