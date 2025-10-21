У родині Нікіти Добриніна сталося горе: "Ти навчив мене цінувати кожен день"
Український телеведучий Нікіта Добринін повідомив про тяжку втрату - помер його дідусь. Зірка поділився зворушливими словами у своїх соцмережах, опублікувавши архівне фото близької людини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
У прощальному дописі телеведучий зізнався, що дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім наставником і прикладом.
"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", - написав Добринін.
У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Згодом телеведучий додав у stories емоційне зізнання.
"Якщо ви коли-небудь відчували, що ваше серце частково б’ється і в іншій людині, то це те, що я відчуваю до свого дідуся...", - висловився Нікіта.
У Нікіти Добриніна помер дідусь (скріншот)
Публікація Добриніна розчулила його шанувальників і колег. У коментарях підписники висловлюють щирі співчуття, а також зазначають, що телеведучий дуже схожий на дідуся.
- Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять
- Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран
- Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою
- Завжди захоплювалася вашими стосунками
- Шкода, що час летить так швидко і невпинно…
У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
