Головна » Розваги » Шоу бізнес

У родині Нікіти Добриніна сталося горе: "Ти навчив мене цінувати кожен день"

Вівторок 21 жовтня 2025 15:09
У родині Нікіти Добриніна сталося горе: "Ти навчив мене цінувати кожен день" Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий Нікіта Добринін повідомив про тяжку втрату - помер його дідусь. Зірка поділився зворушливими словами у своїх соцмережах, опублікувавши архівне фото близької людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

У прощальному дописі телеведучий зізнався, що дідусь був для нього не просто родичем, а справжнім наставником і прикладом.

"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", - написав Добринін.

У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Згодом телеведучий додав у stories емоційне зізнання.

"Якщо ви коли-небудь відчували, що ваше серце частково б’ється і в іншій людині, то це те, що я відчуваю до свого дідуся...", - висловився Нікіта.

У родині Нікіти Добриніна сталося горе: &quot;Ти навчив мене цінувати кожен день&quot;У Нікіти Добриніна помер дідусь (скріншот)

Публікація Добриніна розчулила його шанувальників і колег. У коментарях підписники висловлюють щирі співчуття, а також зазначають, що телеведучий дуже схожий на дідуся.

  • Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був в твоєму житті. Світла памʼять
  • Напевно жодна людина ніколи не сприйме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран
  • Тримайся. Приймаємо те, на що не впливаємо. Так задумано природою
  • Завжди захоплювалася вашими стосунками
  • Шкода, що час летить так швидко і невпинно…

У Нікіти Добриніна помер дідусь (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нікіта Добринін Зірки шоу-бізнесу
