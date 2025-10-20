UA

Полякова зробила нову заяву про участь в "Євробаченні": "Державі не доведеться платити"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Полякова зробила нову заяву про свою участь в пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, під час прямого ефіру, який провела Оля у день прем’єри своєї нової пісні, вона заявила, що візьме на себе всі витрати, якщо отримає можливість брати участь у Нацвідборі.

"Якщо правила змінять і я зможу взяти участь - усі витрати за номер і поїздку я беру на себе. Державі не доведеться платити нічого", - наголосила артистка.

Полякова підкреслила, що вже подала заявку на участь у відборі та очікує справедливого рішення від організаторів.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

За її словами, нинішні обмеження, які стосуються артистів, що колись виступали в Росії, втратили сенс і суперечать принципам рівності.

Співачка також додала, що в разі відмови готова відстоювати своє право в суді, адже вважає, що українські артисти, які роками працюють для своєї аудиторії, мають право на рівні умови.

Нагадаємо, раніше продюсер Полякової Михайло Ясинський зазначив, що ідея взяти участь у національному відборі виникла в самої співачки ще кілька років тому.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Водночас її стримували формальні обмеження. За словами Ясинського, відтоді минуло вже понад десять років із моменту, коли для українських артистів запровадили заборону на участь у Нацвідборі через поїздки до Росії після 2014 року.

