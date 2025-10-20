RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Полякова сделала новое заявление об участии в "Евровидении": "Государству не придется платить"

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова сделала новое заявление о своем участии в песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, во время прямого эфира, который провела Оля в день премьеры своей новой песни, она заявила, что возьмет на себя все расходы, если получит возможность участвовать в Нацотборе.

"Если правила изменят и я смогу принять участие - все расходы за номер и поездку я беру на себя. Государству не придется платить ничего", - подчеркнула артистка.

Полякова подчеркнула, что уже подала заявку на участие в отборе и ожидает справедливого решения от организаторов.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По ее словам, нынешние ограничения, которые касаются артистов, когда-то выступавших в России, потеряли смысл и противоречат принципам равенства.

Певица также добавила, что в случае отказа готова отстаивать свое право в суде, ведь считает, что украинские артисты, которые годами работают для своей аудитории, имеют право на равные условия.

Напомним, ранее продюсер Поляковой Михаил Ясинский отметил, что идея принять участие в национальном отборе возникла у самой певицы еще несколько лет назад.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В то же время ее сдерживали формальные ограничения. По словам Ясинского, с тех пор прошло уже более десяти лет с момента, когда для украинских артистов ввели запрет на участие в Нацотборе из-за поездок в Россию после 2014 года.

