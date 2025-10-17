ua en ru
"Довела до нервового зриву": Дьомін назвав "найпроблемнішу" зірку (відео)

П'ятниця 17 жовтня 2025 09:15
"Довела до нервового зриву": Дьомін назвав "найпроблемнішу" зірку (відео) Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий та інтерв'юєр Слава Дьомін назвав ім'я артистки, яку вважає "найпроблемнішою". Його оператор пережив не найкращий досвід роботи з цією співачкою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Слава розповів у новому випуску "55 за 5" з Аліною Шаманською.

Яку зірку Дьомін вважає "найпроблемнішою"

За словами ведучого, серед відомих персон, з якими він працював, "найпроблемнішою" він може назвати Олю Полякову.

"Довела мого оператора, який знімав саме і її "крупняк", до нервового зриву. В нього був нервовий тік, тому що він вже не знав, як виставити камеру так, щоб Олі подобалось", - згадав Слава.

"Але врешті, Оліна експресія, вона закінчилась за 10 хвилин. Вона потім взагалі навіть забула про те, що їй щось не подобалося, а Олежка досі має травму", - пожартував він.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)Дьомін розповів, якою буває Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

За словами Дьоміна, він намагався допомогти оператору, якось його заспокоїти. На його думку, у співачки такий характер, що вона може бути надто емоційною.

"Вона потім навіть в інтерв'ю це розповідала. Вона буває вибуховою, але не варто це приймати дуже близько до серця, тому що вона через 10 хвилин забуде це і навіть не згадає, що десь кричала", - пояснив ведучий

При цьому він згадав, що і сам колись сильно сварився з Поляковою. Але згодом співачка навіть не згадала про цей конфлікт.

"Колись Оля на мене кричала також і ми один з одним прямо сварились з матами. І через рік і через рік я їй сказав: "Ти пам'ятаєш, як ми сварились?". Вона каже: "Коли?" Розумієш?" - пояснив Дьомін.

