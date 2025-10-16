"Не знаю, чи можна довіряти". Соколова розставила крапки над і у ставленні до Полякової

Нещодавно стало відомо, що Яніна Соколова відмовилася від публікації випуску "Дорослі дівчата", куди її запросили Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Причиною став виступ співачки на весіллі корупціонера.

Причина відмови від ефіру

Соколова пояснила, що випуски на YouTube часто знімаються за кілька місяців до виходу в ефір, і під час зйомок ще не було відомо про скандальну поведінку співачки.

"Коли я побачила аргументи співачки про те, що вона нібито не знала, хто це, не цікавилась, зрозуміла, що це буде дивно звучати. Я, яка у своїх програмах має свою позицію щодо подібних персонажів та ситуацій, приходжу в ефір і взагалі не реагую на це. Це було б неправдою", - зазначає Соколова.

Вона додала, що після цього випадку попросила, щоб її обличчя не було поруч із Поляковою, оскільки їй неприємно асоціювати себе з артисткою у контексті таких історій.

"Більше не буду брати участь в історіях з подібними персонажами", - наголошує журналістка.

Про "карму" та благодійність Полякової

Соколова також прокоментувала заяву Полякової про те, що гонорар від виступу було направлено на потреби армії.

"Не знаю, я не бачила чеків. Я не знаю, чи можна довіряти цій людині, чи ні, але це питання її особистої совісті", - каже Соколова.

Журналістка підкреслила, що для неї важлива чесність та прозорість у публічних питаннях і готовність артиста нести відповідальність за свої дії, навіть поза ефіром.