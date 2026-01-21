ua en ru
Полякова поддержала Кароль, которую разнесли в сети из-за песни "У нас немає світла"

Среда 21 января 2026 12:48
Оля Полякова и Тина Кароль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова стала на сторону Тины Кароль после того, как в соцсетях певицу начали массово критиковать и высмеивать из-за композиции "У нас немає світла".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

После выхода песни Кароль часть пользователей возмутилась из-за "оптимистичных" строк.

Люди назвали текст "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро і ми переможемо будь-яке зло" неуместным на фоне войны, сложной ситуации в стране и постоянных отключений электроэнергии.

Хотя сама Тина объясняла, что трек задумывался как поддержка для украинцев в непростой период, волна негатива только набирала обороты.

В то же время Оля Полякова решила публично заступиться за коллегу.

В своих соцсетях она вспомнила собственный опыт и провела параллель со словами из ее песни "Танцую, как в последний раз" 2023 года.

"Сделаю музыку громко - и станет уже не так холодно... Тогда уже были разрушительные обстрелы и холодные ночи. Мы прошли это тогда, слава Богу и Силам Обороны. Но именно сейчас всем нам адски не хватает одного - простого человеческого тепла. И я сейчас не о батареях, а о том, что внутри нас", - написала певица.

Знаменитость также отметила, что искренне не понимает такой резкой реакции на песню Тины Кароль.

По ее мнению, артистка делает то, что умеет лучше всего - через музыку поддерживает людей, а не провоцирует конфликты или ссоры.

Она призвала украинцев быть более внимательными друг к другу и не раздувать внутренние споры, пока страна противостоит врагу.

Артистка добавила: если чей-то трек не отзывается, его можно просто не слушать.

"Тина дает тепло как может: своей музыкой и своей работой. Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз - это точно не то, что нам всем нужно сейчас! Мы все это пройдем и станем только сильнее. Главное - оставаться людьми. Тина, обнимаю! Держим строй!" - подытожила Оля.

Полякова поддержала Кароль, которую разнесли в сети из-за песни &quot;У нас немає світла&quot;Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Тина Кароль извинилась перед украинцами, которых могли задеть слова ее песни.

Певица отметила, что не намеревалась никого обидеть, ведь ее цель была совсем другой - морально поддержать людей в непростой период.

Артистка также подчеркнула, что хорошо осознает реалии, в которых сегодня живет страна, и ответила на упреки о том, что якобы она "не в контексте" событий.

По словам Кароль, она хотела сделать дружеский объединительный шаг - подхватить популярный тренд и через музыку добавить украинцам сил. Впрочем, реакция аудитории оказалась совсем другой, чем она ожидала.

