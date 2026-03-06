"Полісся" проти "Динамо" та інші битви в Прем'єр-лізі: повний розклад матчів і трансляцій 19 туру

6 березня грою "Олександрія" – "Шахтар" стартував 19-й тур чемпіонату України з футболу. Його програма розрахована на чотири дні.
Повний розклад та де дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.
Тур відкрив донецький "Шахтар", який на виїзді здолав "Олександрію". "Гірники" готуються до першої гри 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха", тому УПЛ дала їм більше часу на відновлення.
Наступні два поєдинки відбудуться у суботу, 7 березня. Вони пройдуть на столичних аренах. О 13:00 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського на стадіоні "Лівий Берег" прийме ковалівський "Колос". А о 15:30 "Оболонь" на власному полі зійдеться з криворізьким "Кривбасом".
У неділю, 8 березня в Житомирі пройде один з головних поєдинків не лише а 19-му турі, а й взагалі у весняній частині сезону. О 18:00 стартує надпринципове протистояння місцевого "Полісся" та київського "Динамо".
У першому колі кияни вдома розбили амбітну житомирську команду з рахунком 4:1. Зараз "Полісся" демонструє дуже впевнену гру: весною "вовки" вже встигли оформити перемоги над "Колосом" та черкаським ЛНЗ, який на той час лідирував у чемпіонаті.
"Динамо" після відновлення турніру також має дві перемоги, проте суперники у нього були значно простішими – "Рух" та "Епіцентр". Без сумніву, матч у Житомирі стане моментом істини для обох колективів.
Також у неділю луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Оболонь" прийме "Полтаву" (13:00), а львівські "Карпати" – на арені "Україна" – "Кудрівку" (15:30).
А завершиться тур двома іграми у понеділок, 9 березня. О 15:30 "Рух" на "Арені Львів" зустрінеться з харківським "Металістом 1925". Закриє програму матч у Рівному: о 18:00 "Верес" спробує засмутити недавнього лідера турніру – ЛНЗ.
Перелік матчів 19-го туру УПЛ
Субота, 7 березня
Неділя, 8 березня
Понеділок, 9 березня
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
Раніше ми повідомили, як вирішили долю скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" у 17 турі УПЛ.