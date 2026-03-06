"Полесье" против "Динамо" и другие битвы в Премьер-лиге: полное расписание матчей и трансляций 19 тура

Субботние матчи в столице

Тур открыл донецкий "Шахтер", который на выезде одолел "Александрию". "Горняки" готовятся к первой игре 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха", поэтому УПЛ дала им больше времени на восстановление.

Следующие два поединка состоятся в субботу, 7 марта. Они пройдут на столичных аренах. В 13:00 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на стадионе "Левый Берег" примет ковалевский "Колос". А в 15:30 "Оболонь" на своем поле сойдется с криворожским "Кривбассом".

Центральная битва в Житомире

В воскресенье, 8 марта в Житомире пройдет один из главных поединков не только в 19-м туре, но и вообще в весенней части сезона. В 18:00 стартует сверхпринципиальное противостояние местного "Полесья" и киевского "Динамо".

В первом круге киевляне дома разбили амбициозную житомирскую команду со счетом 4:1. Сейчас "Полесье" демонстрирует очень уверенную игру: весной "волки" уже успели оформить победы над "Колосом" и черкасским ЛНЗ, который в то время лидировал в чемпионате.

"Динамо" после возобновления турнира также имеет две победы, однако соперники у него были значительно проще - "Рух" и "Эпицентр". Без сомнения, матч в Житомире станет моментом истины для обоих коллективов.

Непростой выезд ЛНЗ

Также в воскресенье луганская "Заря" на столичном стадионе "Оболонь" примет "Полтаву" (13:00), а львовские "Карпаты" - на арене "Украина" - "Кудривку" (15:30).

А завершится тур двумя играми в понедельник, 9 марта. В 15:30 "Рух" на "Арене Львов" встретится с харьковским "Металлистом 1925". Закроет программу матч в Ровно: в 18:00 "Верес" попытается огорчить недавнего лидера турнира - ЛНЗ.

Перечень матчей 19-го тура УПЛ

Суббота, 7 марта

13:00. "Эпицентр" - "Колос"

15:30. "Оболонь" - "Кривбасс"

Воскресенье, 8 марта

13:00. "Заря" - "Полтава"

15:30. "Карпаты" - "Кудривка"

18:00. "Полесье" - "Динамо"

Понедельник, 9 марта

15:30. "Рух" - "Металлист 1925"

18:00. "Верес" - ЛНЗ

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.