"Шахтар" провів останню репетицію перед "Лехом": відео важкої перемоги "гірників" в УПЛ
Донецький "Шахтар" відкрив 19-й тур української Прем'єр-ліги виїзною перемогою над "Олександрією". Єдиний гол Лассіни Траоре дозволив підопічним Арди Турана набрати три очки та у піднесеному настрої підійти до першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
УПЛ. 19-й тур
"Олександрія" – "Шахтар" – 0:1
Гол: Траоре, 61
Гольове чуття Траоре
Сама гра виявилася непростою для лідера чемпіонату. У першому таймі "Олександрія" не лише надійно оборонялася, а й мала найгостріший момент: після помилки донеччан Папа Яде дальнім ударом перевірив на міцність стійку воріт Дмитра Різника.
Розв'язка настала на 61-й хвилині. Микола Матвієнко розрізав оборону суперника пасом на фланг на Педро Енріке, а той ідеально прострілив на Лассіну Траоре. Форвард відправив м'яч у порожні ворота, забивши свій четвертий гол у трьох останніх зустрічах.
Фокус на Лігу конференцій
Завдяки цьому успіху "Шахтар" продовжив свою бездоганну серію у весняній частині сезону (три перемоги у трьох матчах із загальним рахунком 5:0).
"Гірники" впевнено очолюють таблицю УПЛ: маючи 44 очки вони на шість балів випереджають черкаський ЛНЗ, у якого щоправда є гра у запасі.
Перемога в Олександрії стала для донеччан також важливою перевіркою на стійкість перед європейським викликом. Вже за шість днів, 12 березня, "гірники" зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха".
Мінімальна перемога при економному режимі енерговитрат дозволяє команді Арди Турана підійти до вояжу в Познань без зайвої втоми та з психологічною впевненістю лідера внутрішньої першості.
Раніше ми повідомили, як вирішили долю скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" у 17 турі УПЛ.