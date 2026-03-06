ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" провів останню репетицію перед "Лехом": відео важкої перемоги "гірників" в УПЛ

16:44 06.03.2026 Пт
2 хв
Донеччани зміцнили лідерство в чемпіонаті України перед стартом у плей-офф Ліги конференцій
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" провів останню репетицію перед "Лехом": відео важкої перемоги "гірників" в УПЛ Лассіна Траоре (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" відкрив 19-й тур української Прем'єр-ліги виїзною перемогою над "Олександрією". Єдиний гол Лассіни Траоре дозволив підопічним Арди Турана набрати три очки та у піднесеному настрої підійти до першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Яремчук забив перший гол за "Ліон": українець увірвався у драму Кубка Франції

УПЛ. 19-й тур

"Олександрія" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Траоре, 61

Гольове чуття Траоре

Сама гра виявилася непростою для лідера чемпіонату. У першому таймі "Олександрія" не лише надійно оборонялася, а й мала найгостріший момент: після помилки донеччан Папа Яде дальнім ударом перевірив на міцність стійку воріт Дмитра Різника.

Розв'язка настала на 61-й хвилині. Микола Матвієнко розрізав оборону суперника пасом на фланг на Педро Енріке, а той ідеально прострілив на Лассіну Траоре. Форвард відправив м'яч у порожні ворота, забивши свій четвертий гол у трьох останніх зустрічах.

Фокус на Лігу конференцій

Завдяки цьому успіху "Шахтар" продовжив свою бездоганну серію у весняній частині сезону (три перемоги у трьох матчах із загальним рахунком 5:0).

"Гірники" впевнено очолюють таблицю УПЛ: маючи 44 очки вони на шість балів випереджають черкаський ЛНЗ, у якого щоправда є гра у запасі.

Перемога в Олександрії стала для донеччан також важливою перевіркою на стійкість перед європейським викликом. Вже за шість днів, 12 березня, "гірники" зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха".

Мінімальна перемога при економному режимі енерговитрат дозволяє команді Арди Турана підійти до вояжу в Познань без зайвої втоми та з психологічною впевненістю лідера внутрішньої першості.

Раніше ми повідомили, як вирішили долю скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" у 17 турі УПЛ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Шахтар
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні