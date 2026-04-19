Головна » Розваги » Шоу бізнес

Поет-військовий Вишебаба вдруге одружився: знайшов кохання в інтернеті (фото)

11:22 19.04.2026 Нд
Письменник та його обраниця знайомі усього декілька місяців
aimg Поліна Кузенко
Павло Вишебаба і Анжеліка Кравець (колаж: РБК-Україна)

Поет та військовослужбовець Павло Вишебаба одружився. Він та його обраниця, блогерка Анжеліка Кравець, зіграли весілля у Тернополі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories, якими дружина Павла поділилася в Instagram.

Більше цікавого: Як поет-військовий освідчився коханій після трьох місяців знайомства

Весілля Вишебаби і Кравець

Так, пара уклала шлюб 18 квітня. Вишебаба приїхав до Тернополя, де нині мешкає його обраниця. Спочатку військовий і блогерка офіційно зареєстрували свої стосунки, а потім отримали свідоцтва про шлюб.

Після цього пара вирушила на святкування. На весіллі були близькі та друзі молодят, свято вийшло атмосферним і чуттєвим.

Вишебаба обрав для церемонії картатий костюм-трійку, білу сорочку, краватку і кросівки. А обраниця поета приміряла білосніжну сукню з ефектним декольте і ніжною фатою.

Кравець показала кадри з весілля і зазначила, що найбільше вдячна своєму обранцю. Блогерка зізналася, що все вийшло саме так, як вона мріяла.

"А найбільше я дякую за цей день своєму чоловіку, який зробив усе як я хотіла і щоб я була щаслива", - зазначила вона.

Що відомо про стосунки Кравець і Вишебаби

Нагадаємо, поет-військовий освідчився своїй коханій на початку квітня. Він зізнався, що не був впевнений у відповіді Кравець, адже вони знайомі усього декілька місяців.

Втім, обраниця Вишебаби сказала "так". Пара познайомилася в інтернеті, але їхнє спілкування швидко перейшло в реальне, коли Павло вирушив до Анжеліки на Тернопільщину.

Для поета це вже другий шлюб. Його першою обраницею була журналістка Інна Тесленко. Новина про розлучення з жінкою, яка народила від нього доньку та якій Павло присвячував чуттєві вірші, ошелешила його фанів.

А пізніше колишня дружина Вишебаби зробила гучну заяву. Вона заявила, що у стосунках були зради.

"Ніяких спільних рішень, рішення було з одного боку. А потім приходить: "Вибач, я не знала, що ви ще були одружені". Тоді мені здавалось, що я потрапила в якусь іншу реальність, як в поганих серіалах", - писала Тесленко в Threads.

Сам Вишебаба утримувався від коментарів і зазначав, що не хоче публічно сваритися з матір'ю своєї дитини.

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи