"Знайомі усього три місяці": поет-військовий Вишебаба одружується вдруге (відео)

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Павла.

Вишебаба освідчився коханій після трьох місяців знайомства

Про заручини поет-військовий повідомив незвичайно. Він показав відео з моментом освідчення і розкрив історію свого кохання.

На кадрах він стає на одне коліно та робить пропозицію Анжеліці під час її приїзду до нього на Схід України. Для цього моменту він обрав локацію біля водойми на заході сонця, а допомагали організувати сюрприз його побратими.

"Не знаю, з чого я тільки вирішив, що вона може відповісти "так". Ми ж знайомі усього три місяці", - зізнався Павло.

Кравець відповіла "так". Пара не приховує, що їхні стосунки розвивалися дуже швидко, однак сам Вишебаба наголошує, що для нього важливі не терміни, а відчуття впевненості.

Як почалася ця історія

Вишебаба розповів, що знайомство відбулося онлайн. Спілкування почалося з листування і швидко перейшло у реальні зустрічі.

Вишебаба поїхав до Анжеліки на Тернопільщину, де вона жила. Поїздка стала для нього вирішальною, після неї він зрозумів, що хоче розвивати ці стосунки.

Згодом Анжеліка приїхала до нього у прифронтове місто. Відстань і складні обставини не завадили їм зблизитися.

Павло Вишебаба та його наречена (фото: instagram.com/vyshebaba)

Що відомо про минулі стосунки Вишебаби

Раніше Павло був одружений із журналісткою Інною Тесленко. Їхній шлюб у 2015 році став відомим, адже пара першою в Україні подала заяву до РАЦСу онлайн.

У подружжя народилася донька. Про розлучення Вишебаба повідомив у 2022 році.

А у лютому 2026 року, коли військовий показав нову обраницю, Тесленко відреагувала на згадки про особисте життя Вишебаби у ЗМІ та зробила публічну заяву.

Вона розповіла, що розлучення було для неї болючим і несподіваним, а рішення, за її словами, не було спільним.

Допис Тесленко (скриншот)

"Ніяких спільних рішень, рішення було з одного боку. А потім приходить: "Вибач, я не знала, що ви ще були одружені". Тоді мені здавалось, що япотрапила в якусь іншу реальність, як в поганих серіалах", - писала колишня дружина Вишебаби в Threads.

"Історія сімʼї не зовсім завершилась. Коли людина їздить до власної сімʼї і паралельно має інші стосунки - навряд чи це називається словом "це давно позаду". Але тим, хто чекає і любить вдома, боляче щоразу дізнаватись про нові захоплення", - зазначала вона.

Сам Вишебаба у відповідь заявляв, що не хоче публічно обговорювати деталі розлучення з поваги до матері своєї дитини. Він також пояснив, що повідомляв колишній дружині про нові стосунки особисто, ще до того, як зробив їх публічними.